ВАЗ въехал в машину «скорой помощи», которая везла пациента с инфарктом

Авария произошла 11 октября утром

Утром 11 октября в Новосибирске на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев в аварию попала карета «скорой помощи», в которой везли мужчину с инфарктом миокарда.







«Водитель, управлявший автомобилем ВАЗ, у дома 27 на Сибиряков-Гвардейцев столкнулся с автомобилем ГАЗ», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска. В аварии никто не пострадал.







«ГАЗель» была автомобилем «скорой помощи», ДТП случилось около 7:00. «Везли срочного пациента с инфарктом миокарда в областную больницу, в сосудистый центр, — рассказала главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова. — Сразу же подъехала другая бригада, забрала пациента и увезла в больницу».





По её словам, машина «скорой» сейчас на ремонте, так как при столкновении помялась дверь.







За несколько часов до этого в больницу попал подросток, который врезался в гараж на Toyota Corolla.