«Он был весь переломанный»: родственники погибшего в ДТП студента ищут свидетелей


Иван Чурагашев умер в реанимации после ДТП
Иван Чурагашев умер в реанимации после ДТП

Родственники умершего в реанимации 19-летнего новосибирца Ивана Чурагашева ищут очевидцев ДТП — студент попал под колёса автомобиля на кольце площади Маркса в Новосибирске.


«Там были серьёзные травмы, страшнейшие, — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ сестра погибшего Полина Спиридонова. — Он был весь переломанный: голова, ноги, руки, грудь, основание черепа, голова в трёх местах». 


ДТП произошло 5 октября в 22:45. «Ford Focus следовал по Ватутина со стороны Блюхера в сторону проспекта Карла Маркса — рассказали НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирску. —  И напротив дома № 27 по улице Ватутина совершил наезд на пешехода». В ведомстве уточнили, что за рулём иномарки находился 20-летний молодой человек, получивший недавно права. 


В объяснительной разбора ДТП водитель указал, что ехал со скоростью не более 40 км/ч, пострадавшего он не заметил, так как тот переходил дорогу в неположенном месте. 


«Там где он шёл, около 15 метров до пешеходного перехода расстояние было», — рассказали в ГИБДД версию произошедшего. 


7 октября Иван умер в реанимации от полученных травм. «Мы больше суток брата искали, потом выяснилось, что он попал в ДТП. — объясняет Полина. — Нам нужна объективная картина того, что произошло, мы хотим понять, что там было. Где брат шёл, как машина ехала — вот эти моменты. Объяснение водителя читали, но он же мог написать что угодно, свидетелей нет, а мы хотим знать правду». 


В Новосибирске продолжают искать свидетелей ещё одного ДТП с пешеходом — в Кировском районе Honda HR-V сбила 7-летнюю девочку. Авария произошла в 100 м от пешеходного перехода, ребёнок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами, водитель скрылся с места ДТП. 

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