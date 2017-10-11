Два перекрёстка в тихом центре раскопали до конца октября
С 10 октября новосибирским водителям стало сложнее проехать по тихому центру: улица Революции на перекрёстках с улицами Щетинкина и Депутатской сузилась на четыре метра.
«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 30 октября», — сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.
Перекрёстки разрыты не полностью, поэтому объехать перекрытые участки можно по свободным полосам.
Также водителям придётся столкнуться с трудностями при проезде улицы Большевистской: с сегодняшнего дня участок дороги возле «Речного вокзала» сузился из-за ремонта водопровода.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой (1, 2), фрагмент справочника 2ГИС (3)