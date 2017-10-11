Два перекрёстка в тихом центре раскопали до конца октября

Раскопки на перекрёстке улиц Революции и Депутатской

С 10 октября новосибирским водителям стало сложнее проехать по тихому центру: улица Революции на перекрёстках с улицами Щетинкина и Депутатской сузилась на четыре метра.







«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 30 октября», — сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.







На перекрёстке улиц Революции и Щетинкина





Перекрёстки разрыты не полностью, поэтому объехать перекрытые участки можно по свободным полосам.





Перекрытие продлится до 30 октября





Также водителям придётся столкнуться с трудностями при проезде улицы Большевистской: с сегодняшнего дня участок дороги возле «Речного вокзала» сузился из-за ремонта водопровода.