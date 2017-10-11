ХК «Сибирь» пополнился 23-летним обладателем Кубка Гагарина

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обзавёлся новым игроком: им стал 23-летний защитник Андрей Ермаков из нижегородского «Торпедо».







«Воспитанник московского хоккея, начинал свою взрослую карьеру в "Спартаке", затем перешёл в СКА, в составе которого в сезоне 2014/2015 стал обладателем Кубка Гагарина. Затем вернулся в "Спартак", откуда перешёл в ЦСКА. Этот сезон начинал в "Торпедо"», — рассказали о новом игроке в пресс-службе ХК «Сибирь».







В хоккейном клубе уточнили, что всего Андрей Ермаков сыграл 112 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 8 матчей в Кубке Гагарина.





Публикация от ХК Сибирь (@hc_sibir) Окт 10 2017 в 9:33 PDT





Сейчас хоккейный клуб «Сибирь» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В последнем матче, прошедшем 8 октября, новосибирские хоккеисты проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 0:3. Следующую игру они проведут 12 октября в ЛДС «Сибирь» против владивостокского «Адмирала».

