Аналитики назвали станцию метро с самыми дешевыми квартирами поблизости

Самые дорогие квартиры продаются рядом со станцией метро «Площадь Ленина»

Чтобы купить двухкомнатную квартиру возле станции метро, новосибирским семьям понадобится в среднем 3,7 млн рублей.







К такому выводу пришли специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU, проанализировавшие стоимость вторичного жилья в радиусе 1 км от новосибирских станций метро.







«Стоимость квадратного метра жилья рядом со станцией метро "Площадь Ленина" сейчас самая высокая — 86,4 тысячи рублей. На втором месте — жильё рядом с метро "Октябрьская", а на третьем — с "Красным проспектом". Здесь "квадрат" стоит по 75,2 тысячи рублей и 73,6 тысячи рублей», — сообщили аналитики.





По их данным, самые дешёвые квартиры возле метро продаются на левом берегу, в частности, рядом со станцией «Площадь Маркса». Здесь квадратный метр стоит в среднем 56 тысяч рублей.





Рейтинг станций новосибирского метрополитена по стоимости квадратного метра (в рублях)





«По подсчётам аналитиков, на квартиру рядом с метро среднем понадобится 3,7 млн рублей, что на 4% больше, чем год назад. Эта примерная цена двухкомнатных квартир у станций метро, расположившихся в середине рейтинга, — "Заельцовской" или "Березовой рощи". На квартиру рядом с топовыми станциями нужно около 5 млн рублей. А "двушку" рядом с метро "Площадь Маркса" можно купить за 2,5–3 млн рублей», — подсчитали авторы исследования.







Руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва добавила, что больше всего квартир сейчас продаётся рядом со станциями «Заельцовская», «Гагаринская», «Золотая Нива» и «Площадь Ленина».





Ранее аналитики портала N1.RU обнаружили, что квартиры по соседству с мэрией и областным правительством стоят в четыре раза дороже, чем в среднем по Новосибирску.