Аналитики назвали станцию метро с самыми дешевыми квартирами поблизости

Самые дорогие квартиры продаются рядом со станцией метро «Площадь Ленина»
Самые дорогие квартиры продаются рядом со станцией метро «Площадь Ленина»

Чтобы купить двухкомнатную квартиру возле станции метро, новосибирским семьям понадобится в среднем 3,7 млн рублей.


К такому выводу пришли специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU, проанализировавшие стоимость вторичного жилья в радиусе 1 км от новосибирских станций метро.


«Стоимость квадратного метра жилья рядом со станцией метро "Площадь Ленина" сейчас самая высокая — 86,4 тысячи рублей. На втором месте — жильё рядом с метро "Октябрьская", а на третьем — с "Красным проспектом". Здесь "квадрат" стоит по 75,2 тысячи рублей и 73,6 тысячи рублей», — сообщили аналитики.


По их данным, самые дешёвые квартиры возле метро продаются на левом берегу, в частности, рядом со станцией «Площадь Маркса». Здесь квадратный метр стоит в среднем 56 тысяч рублей.


Рейтинг станций новосибирского метрополитена по стоимости квадратного метра (в рублях)
Рейтинг станций новосибирского метрополитена по стоимости квадратного метра (в рублях)


«По подсчётам аналитиков, на квартиру рядом с метро среднем понадобится 3,7 млн рублей, что на 4% больше, чем год назад. Эта примерная цена двухкомнатных квартир у станций метро, расположившихся в середине рейтинга, — "Заельцовской" или "Березовой рощи". На квартиру рядом с топовыми станциями нужно около 5 млн рублей. А "двушку" рядом с метро "Площадь Маркса" можно купить за 2,5–3 млн рублей», — подсчитали авторы исследования.


Руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва добавила, что больше всего квартир сейчас продаётся рядом со станциями «Заельцовская», «Гагаринская», «Золотая Нива» и «Площадь Ленина».


Ранее аналитики портала N1.RU обнаружили, что квартиры по соседству с мэрией и областным правительством стоят в четыре раза дороже, чем в среднем по Новосибирску

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