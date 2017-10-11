Новосибирец вытащил из Бердского залива гигантского судака

Константин (на фото справа) считает, что ему крупно повезло — такую огромную рыбу он поймал впервые

Новосибирец поймал в Бердском заливе судака весом 12,5 кг — такую крупную рыбу он выловил впервые.





«Рыбалка была трудовая. Мы сидели на лодке около двух часов, клевало редко. Потом закинул и сразу почувствовал, что попалась рыба, но не понял, что такая большая. Вытаскивать было сложно, у меня спиннинг в два раза согнулся. Шнур не предназначен для такой рыбы. Как он выдержал — удивляюсь. Совпало много факторов, и я её вытащил, повезло», — поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Константин Кабанов. Он отметил, что такую большую рыбу никогда не ловил.





Константин уточнил, что рыбачил на Бердском заливе в понедельник, 9 октября. Использовал резиновую приманку виброхвост. Пойманного судака рыбак решил отпустить — он ударил хвостом по воде и уплыл.





Новосибирцы в последнее время часто хвастаются удачным уловом. Так, в конце сентября сибирячка Лариса Северина выловила в Обском водохранилище судака весом восемь килограммов. А 4 октября новосибирец Дмитрий Панькин поймал двух гигантских сазанов.