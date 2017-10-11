В Первомайском районе подросток на иномарке врезался в гараж

Водитель и пассажиры иномарки получили различные травмы

В Первомайском районе подросток за рулём Toyota Corolla врезался в гараж — его и двух пассажиров иномарки увезли в больницу.





Авария случилась 11 октября в 00:25. 17-летний юноша ехал на Toyota Corolla со стороны улицы Одоевского в сторону улицы Можайская.





«Едущая по тёмной улице машина вызвала подозрение у сотрудников ДПС, они начали её преследовать. Водитель не выполнил требование об остановке и в итоге врезался в гараж», — рассказали НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







Всех находившихся в машине госпитализировали. Водитель получил ссадины головы, 22-летний пассажир — ушиб колена и ссадины головы. Второго пассажира — 16-летнего подростка — увезли в больницу с закрытым переломом костей носа.





ДТП с участием несовершеннолетних происходят в Новосибирске время от времени. Одна из таких последних аварий случилась в августе на крытой парковке ТРЦ «МЕГА». Тогда 17-летний новосибирец на мотоцикле врезался в «Сузуки». Он получил ушибы коленей и растяжение связок.