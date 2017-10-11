В Первомайском районе подросток на иномарке врезался в гараж

Водитель и пассажиры иномарки получили различные травмы 
Водитель и пассажиры иномарки получили различные травмы 

В Первомайском районе подросток за рулём Toyota Corolla врезался в гараж — его и двух пассажиров иномарки увезли в больницу. 


Авария случилась 11 октября в 00:25. 17-летний юноша ехал на Toyota Corolla со стороны улицы Одоевского в сторону улицы Можайская.


«Едущая по тёмной улице машина вызвала подозрение у сотрудников ДПС, они начали её преследовать. Водитель не выполнил требование об остановке и в итоге врезался в гараж», — рассказали НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска. 


Всех находившихся в машине госпитализировали. Водитель получил ссадины головы, 22-летний пассажир — ушиб колена и ссадины головы. Второго пассажира — 16-летнего подростка — увезли в больницу с закрытым переломом костей носа. 


ДТП с участием несовершеннолетних происходят в Новосибирске время от времени. Одна из таких последних аварий случилась в августе на крытой парковке ТРЦ «МЕГА». Тогда 17-летний новосибирец на мотоцикле врезался в «Сузуки». Он получил ушибы коленей и растяжение связок. 

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