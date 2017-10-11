Для новосибирцев на Алтае построят новый курорт

На новом курорте будут развивать  лечебно-оздоровительный туризм
На новом курорте будут развивать  лечебно-оздоровительный туризм

АО «Курорт Белокуриха» объявило о создании в Алтайском крае нового курорта «Белокуриха−3» — здесь будет развиваться лечебно-оздоровительный туризм. 


Санаторно-курортный комплекс разместится в 1,5 км южнее посёлка Красный городок поблизости от горной реки Песчаная и северных отрогов Чергинского хребта. Предполагается, что на участке будущего курорта построят 20 объектов размещения, которые вместят более 1,2 тыс. туристов.


«При составлении проекта застройки мы выбрали места для размещения турбаз, ориентируясь на близость дороги, удобные точки подведения коммуникаций, рельеф. Медицинскую же составляющую только предстоит отработать: создать медицинские центры, привлечь специалистов: врачей ЛФК, диагностов, кардиологов, врачей спортивной медицины. То, что направление будет интересно и востребовано – нет никаких сомнений. Многие сейчас гуляют с шагомером, например, в телефонах есть приложение, которое считает калории… Это тренд, который мы почувствовали и готовы развивать», — сообщил замгендиректора АО «Курорт Белокуриха» по стратегическому планированию Олег Акимов.


Якорным инвестором проекта выступит АО «Курорт Белокуриха».


Учёные уже официально подтвердили, что «Белокуриха-3» оценивается, как «особо благоприятная (1-го ранга) местность с высоким климато-курортологическим потенциалом для рекреации». Они порекомендовали использовать для лечения многих заболеваний минеральные радоновые воды Искровского месторождения. 


В Алтайском крае также продолжается строительство курорта «Белокуриха-2». Ожидается, что 

первые четыре отеля заработают в 2018 году — в них смогут разместиться около 130 человек. 

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