Власти подсчитали, что новосибирцу реально прокормиться на 3970 рублей в месяц

Новосибирцы тратят на продукты минимум 3970 рублей в месяц
Новосибирцы тратят на продукты минимум 3970 рублей в месяц

За последний месяц минимальный набор продуктов в Новосибирской области подешевел почти на 203 рубля.


По сравнению с сентябрём 2016 года новосибирцы стали больше тратить на овощи и молочные продукты.


«Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину жителя Новосибирской области, <...> в сентябре 2017 года составила 3970,86 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость набора снизилась на 5,1%, а с декабрём прошлого года — выросла на 1%», — сообщили в Новосибирскстате.


По сравнению с сентябрём 2016 года в структуре стоимости набора выросли доли молочных продуктов, плодов и овощей. Доли хлеба, круп и макарон, мяса и мясных продуктов, яиц, сахара и кондитерских изделий, наоборот, уменьшились.


«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 26,7%, на долю молочных продуктов приходится 21,2%, мяса и мясопродуктов — 17,5%, плодов и овощей — 15,5%, рыбы — 5,4%, жиров — 5%, чая, соли и специй — 4,3%, сахара и кондитерских изделий — 2,5%, яиц — 1,9%», — пояснили статистики.


Справка: Стоимость минимального набора продуктов питания определена на основе их цен и норм потребления для мужчины трудоспособного возраста. Всего набор включает 33 наименования продуктов. При подсчете стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всей России нормы потребления.


В августе исследование «Индекс бургера», подготовленное Delivery Club, показало, что новосибирец может себе позволить 51 бургер на среднюю зарплату — после покупки самых необходимых вещей и оплаты арендной квартиры.

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