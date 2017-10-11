Инспектору ДПС дали премию за обезвреженного хулигана с ружьём

Инспектор обезвредил вооружённого хулигана
Инспектор обезвредил вооружённого хулигана

Полиция Новосибирска поощрила инспектора ДПС, старшего лейтенанта полиции Алексея Кошелева, который во время массовой потасовки выбил из рук агрессивного мужчины охотничье оружие.


О поступке офицера стало известно благодаря одному из очевидцев произошедшего.


«За образцовое исполнение служебных обязанностей и охрану общественного порядка приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области старший лейтенант полиции Алексей Кошелев награжден почетной грамотой, денежной премией и ценным подарком. Награду офицеру вручил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области полковник полиции Сергей Штельмах, который поблагодарил его за проявленное мужество и пожелал успехов в службе», — сообщается на сайте пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.


Напомним, конфликт случился ночью 23 сентября на Нарымской, недалеко от остановки «Плановая». По словам Алексея Кошелева, в то время он работал один и услышал информацию от дежурного о массовой драке. Вместе с ним на место приехал второй экипаж ДПС, в котором было еще два человека.

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