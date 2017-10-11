Инспектору ДПС дали премию за обезвреженного хулигана с ружьём

Инспектор обезвредил вооружённого хулигана

Полиция Новосибирска поощрила инспектора ДПС, старшего лейтенанта полиции Алексея Кошелева, который во время массовой потасовки выбил из рук агрессивного мужчины охотничье оружие.







О поступке офицера стало известно благодаря одному из очевидцев произошедшего.





«За образцовое исполнение служебных обязанностей и охрану общественного порядка приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области старший лейтенант полиции Алексей Кошелев награжден почетной грамотой, денежной премией и ценным подарком. Награду офицеру вручил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области полковник полиции Сергей Штельмах, который поблагодарил его за проявленное мужество и пожелал успехов в службе», — сообщается на сайте пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.





Напомним, конфликт случился ночью 23 сентября на Нарымской, недалеко от остановки «Плановая». По словам Алексея Кошелева, в то время он работал один и услышал информацию от дежурного о массовой драке. Вместе с ним на место приехал второй экипаж ДПС, в котором было еще два человека.