Новосибирск обогнал Москву в рейтинге культурных городов России


В рейтинг вошли 39 городов со всей России
В рейтинг вошли 39 городов со всей России

Новосибирск вошёл в топ культурных городов России, заняв 4-е место из 39 возможных. 


К такому выводу пришли исследователи Финансового университета при Правительстве РФ.


«Учреждениями культуры больше всего довольны жители Санкт-Петербурга, Казани, Грозного, Новосибирска и Москвы. Исследование показало, что сегодня 83% жителей крупных и средних городов согласны с тем, что в их городе достаточно учреждений культуры (театров, кинотеатров, галерей, библиотек и т.п.). При этом доля довольных состоянием культурной среды в своем городе в последние годы растет», — говорится в исследовании.


Для получения результатов в каждом городе было опрошено не менее 600 респондентов.


Оказалось, что у Новосибирска один из самых высоких показателей — 90% опрошенных уверены, что в городе достаточно учреждений культуры (театры, кинотеатры, галереи, библиотеки). Лидером рейтинга оказался Санкт-Петербург с показателем в 94%. Следом за ним идут Казань (93%), Грозный (92%), Новосибирск (90%), а замыкает пятерку лидеров Москва (89%). Меньше всего уверенных в достатке культурных учреждений оказалось в Набережных Челнах — 50%.


В сентябре специалисты портала поиска недвижимости Domofond.ru опросили 258 тысяч человек по России, чтобы узнать, как они оценивают стоимость жизни в своих городах. В рейтинге жители Новосибирска оказались на шестом месте из 100, их средний балл — 5,3. Такое же количество баллов набрали еще 6 городов.

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