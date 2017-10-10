Инвестор из Москвы предложил достроить перинатальный центр в Новосибирске

Строительство регионального перинатального центра уже несколько лет сопровождают неудачи 
Строительство регионального перинатального центра уже несколько лет сопровождают неудачи 

Группа строительных компаний «ВИС» (Москва) готова инвестировать средства в возведение объектов на территории Новосибирской области на условиях государственно-частного партнерства. В числе рассматриваемых проектов — региональный перинатальный центр, строительство которого уже несколько лет сопровождают неудачи.


«Мы рассматриваем несколько городских проектов», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Марина Панчешук, руководитель службы по связям с общественностью «ВИС». «Но мы не говорим сейчас, что готовы достраивать перинатальный центр».


Собеседница издания подчеркнула: в настоящий момент «ВИС» изучает все доступные городские проекты. По информации ТАСС, помимо перинатального центра, «ВИС» заинтересована в возведении нескольких поликлиник на условиях концессии с областной властью.


«Знаем, что он [проект] очень востребован, но его реализация на условиях концессии, по нашему мнению, значительно снижает число потенциальных инвесторов. Такие проекты, как правило, строятся на основе федерального закона о государственно-частном партнерстве (ФЗ-224)», — цитирует пресс-службу «ВИС» агентство.


Строительство регионального центра для рожениц — больная тема для областной власти. В апреле 2016 года НГС.НОВОСТИ писали о намерениях минздрава привлечь 3,5 млрд федеральных инвестиций на условиях государственно-частного партнерства. В августе этого стало известно, что минздрав сократил количество коек для беременных женщин. 

Прочтений: 2236
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено