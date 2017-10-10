Инвестор из Москвы предложил достроить перинатальный центр в Новосибирске

Строительство регионального перинатального центра уже несколько лет сопровождают неудачи

Группа строительных компаний «ВИС» (Москва) готова инвестировать средства в возведение объектов на территории Новосибирской области на условиях государственно-частного партнерства. В числе рассматриваемых проектов — региональный перинатальный центр, строительство которого уже несколько лет сопровождают неудачи.







«Мы рассматриваем несколько городских проектов», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Марина Панчешук, руководитель службы по связям с общественностью «ВИС». «Но мы не говорим сейчас, что готовы достраивать перинатальный центр».







Собеседница издания подчеркнула: в настоящий момент «ВИС» изучает все доступные городские проекты. По информации ТАСС, помимо перинатального центра, «ВИС» заинтересована в возведении нескольких поликлиник на условиях концессии с областной властью.







«Знаем, что он [проект] очень востребован, но его реализация на условиях концессии, по нашему мнению, значительно снижает число потенциальных инвесторов. Такие проекты, как правило, строятся на основе федерального закона о государственно-частном партнерстве (ФЗ-224)», — цитирует пресс-службу «ВИС» агентство.







Строительство регионального центра для рожениц — больная тема для областной власти. В апреле 2016 года НГС.НОВОСТИ писали о намерениях минздрава привлечь 3,5 млрд федеральных инвестиций на условиях государственно-частного партнерства. В августе этого стало известно, что минздрав сократил количество коек для беременных женщин.

