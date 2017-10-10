Просто о сложном: в Новосибирске сняли мультфильм о таинственной ленте Мёбиуса

Мультфильм создан трудом волонтёров
Мультфильм создан трудом волонтёров

В новосибирской «Лаборатории научной анимации» создали топологический мультфильм о приключениях двух друзей на ленте Мёбиуса.


Мультфильм «Переполох на ленте Мёбиуса» повествует о двух друзьях, за которыми гонится чудовище, поедающее потерянное главными героями печенье.


«В результате чудище разрезает ленту Мёбиуса и получается дважды перекрученный цилиндр-кольцо. Мы несколько раз, изобразив Гену и Гришу, разрезали ленту Мёбиуса и проверяли, что получается, куда надо бежать героям и точно ли они не могут оказаться на одной стороне. Забавно, что сначала им это рассказали на лекции. Но потом у нас ушло больше часа на практическое подтверждение: дети придумали сюжет и стали проверять, как оно точно будет, кто где окажется, во что превратится», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель лаборатории научной анимации арт-пространства «Цоколь» Юлия Чёрная.


По словам Юлии, мультфильм делали в течение 10 недель.


Видео канала «Лаборатория научной анимации» с YouTube


«Ребята и сценарий сами придумывали, и героев разрабатывали, и озвучивали. Мы их только монтажом мучить не стали. В этом мультфильме главным научным консультантом был кандидат физико-математических наук, преподаватель НГУ Константин Сторожук», — добавила Юлия. 


«Лаборатория научной анимации» — это некоммерческий проект, цель которого рассказать людям о сложных научных вещах языком анимации. В августе участники проекта создали мультфильм о зарождении Вселенной.

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