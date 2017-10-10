Суд арестовал участника новосибирского митинга в поддержку Навального

В митинге 7 октября в Первомайском сквере в поддержку Навального, по некоторым оценкам, участвовало до 300 человек

Сегодня главу новосибирского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергея Бойко арестовали на четверо суток — такое решение принял Центральный суд Новосибирска. Бойко осудили за проведение несогласованного митинга в Первомайском сквере на прошлой неделе.





«Признать Сергея Бойко виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)», — процитировал «Интерфакс» судью Оксану Ефремову.





Как пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель Бойко Елена Носковец, штаб собирается обжаловать решение суда, потому что сообщал мэрии о своих планах. «Уведомление в мэрию подавала волонтёр Милена Варивода 2-го числа. <…> Мэрия прислала письмо, что им не нравится цель мероприятия и они не имеют возможность его согласовать. По закону № 54 (о собраниях и митингах. — И.К.) основанием для отказа может быть: либо заявитель не может проводить публичные мероприятия — у него раньше были нарушения, либо ненадлежащее место мероприятия, например, что там уже занято», — пояснила Носковец.





По её словам, после митинга в поддержку Навального полицейские задержали ещё нескольких активистов. При этом во время самой акции в Первомайском сквере никого не трогали. В числе задержанных оказалась волонтёры, в том числе несовершеннолетние. Заседания суда по другим активистам, включая подавшую заявление Милену Вариводу, пройдут позже.





Акция в поддержку Алексея Навального проходила в Первомайском сквере вечером 7 октября. По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, там собралось около 300 человек. После митинга в сквере собравшиеся прошли по улице Ленина.