Миллион на науку: две сибирячки получили стипендии от L'OREAL-UNESCO

Лидия Кибис

Сразу две женщины-ученые из Новосибирска стали победительницами престижного научного конкурса на соискание стипендий L'OREAL-UNESCO. Екатерина Грайфер (Институт неорганической химии имени А.В. Николаева СО РАН) и Лидия Кибис (Институт катализа имени Г.К. Борескова СО РАН) представили свои работы по химии. Впереди их ждет церемония награждения в Москве. Размер выигрыша — 500 тысяч рублей на человека.







«К этой премии весь наш коллектив шел очень долго», — рассказала Екатерина Грайфер корреспонденту НГС.НОВОСТИ. «В общем-то, мне её не с первого раза дали — я несколько раз подавала заявку».







По словам женщины, для получения степендии необходимо пройти очень большой конкурс — порой он доходит до 30 человек на место. Количество победителей при этом ограничено десятью позициями.







«Моя работа направлена на изучение низкоразмерных углеродных материалов, а также родственных им слоистых неорганических материалов», — поясняет Екатерина. «Это наноматериалы. Они очень различны по своей химии. Наша лаборатория одна из первых, которая включилась в эти исследования. Мы показываем, как химическими методами можно расщеплять массивные соединения до наноразмерных, исследуем свойство этих соединений».







Область практического применения метода зависит от конкретного массивного вещества, расщепляемого до наносостояния, подчеркивает ученая: «Если говорить о графене, то он отлично поглощает различные загрязнители, органику».







Екатерина Грайфер









Так же как и её коллега, Лидия Кибис несколько раз пыталась получить стипендию. В этом году ученой повезло — исследование победило в конкурсе.







«Я начала свою работу, еще будучи в университете, и продолжила в Институте катализа», — поясняет ученая. «В первую очередь я занимаюсь фундаментальными исследованиями в области гетерогенного катализа, мы изучаем свойства катализаторов, пытаемся понять и что необходимо сделать для того, чтобы их работа была более эффективной, повысить их стабильность».







Несмотря на то что исследование Лидии здесь и сейчас не имеет практического применения, ученая убеждена: без фундаменталистики невозможно развитие науки в целом.







«Без проведения фундаментальных исследований невозможно развитие в дальнейшем всех технологических процессов. Фундаментальные работы по-прежнему остаются очень востребованными. Но — да, какой-то конкретный результат мы увидим только в будущем», — резюмирует женщина.







Лидия Кибис





Стипендиатки L'OREAL-UNESCO еще не знают, на что потратят полмиллиона рублей, — новость о победе стала для них во многом неожиданностью. Своих денег ученые еще не получили.







«В письме организаторы конкурса написали, что проведут церемонию награждения в начале декабря в Москве. Предстоит очень торжественная, красивая церемония — по-моему, в музее имени Пушкина», — пояснила Екатерина Грайфер.







Новосибирские ученые часто получают гранты на развитие своих проектов. В конце сентября НГС.НОВОСТИ писали о выпускнике НГУ, получившем почти 2 млн евро от научного общества имени Гельмгольца (Германия). Год назад научный сотрудник института катализа СО РАН Ольга Заломаева стала лауреатом L'OREAL-UNESCO.







Справка: L'OREAL-UNESCO — престижная стипендия, присуждаемая женщинам-ученым, кандидатам и докторам наук, в возрасте до 35 лет. По правилам соревнования, кандидатки на получение денег должны работать в российских институтах и вузах и специализироваться на таких дисциплинах, как химия, физика, медицина или биология. Критерии выбора: научные успехи кандидаток, практическая польза проводимых ими исследований и желание продолжить научную карьеру в России.