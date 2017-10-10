Областные власти заказали тысячу новых удостоверений

Деньги на печать продукции выделили из областного бюджета

Новосибирское правительство заказало тысячу новых удостоверений и 35 тысяч талонов в столовую.







10 октября областное «Хозяйственное управление» разместило на сайте госзакупок электронный аукцион на изготовление полиграфической продукции.







«Максимальная цена контракта — 500 тысяч рублей, источник финансирования — средства областного бюджета Новосибирской области», — сообщается в документах.







Власти ищут подрядчика, который напечатает тысячу удостоверений на бумаге премиального качества в обложке из искусственной кожи и с тиснением фольгой, несколько сотен грамот и благодарственных писем, почти три тысячи открыток на дизайнерской бумаге.





Кроме того, власти заказали печать 35 тысяч талонов в столовую.







НГС.НОВОСТИ направили запрос в пресс-службу, чтобы уточнить, для каких именно чиновников заказывали удостоверения и талоны в столовую, на момент публикации новости ответ ещё не пришёл.







Итоги аукциона подведут 23 октября, подрядчик должен будет напечатать всю продукцию до 31 декабря 2017 года.







Новый врио губернатора Андрей Травников во время знакомства с сотрудниками правительства заявил, что надеется на их постоянную поддержку, но возможные кадровые изменения пока никак не комментирует. При этом сегодня Травников подписал постановление об отставке правительства — по закону Новосибирской области срок полномочий заместителей председателя правительства и министров ограничен сроком полномочий действующего губернатора.

