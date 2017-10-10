Фото: в Новосибирске открыли пять выставок с тысячей произведений


Картину абаканского художника Григория Краснова можно посмотреть в краеведческом музее
Картину абаканского художника Григория Краснова можно посмотреть в краеведческом музее


Сегодня, 10 октября, в разных музеях города открыли сразу пять выставок в рамках художественного проекта «Красный проспект. Искусство Урала, Сибири, Дальнего Востока». 


Мероприятие с таким названием проходит раз в три года, это стало третьим и самым масштабным: в залах разместили более тысячи экспонатов.


На открытии новосибирской экспозиции в Городском центре изобразительных искусств выступил мэр Анатолий Локоть
На открытии новосибирской экспозиции в Городском центре изобразительных искусств выступил мэр Анатолий Локоть


«Здесь отборное из отборного, — рассказал НГС.НОВОСТИ куратор проекта, председатель новосибирского отделения Союза художников России Вадим Иванкин. — Не имеет значения возраст художника, принадлежность к какому-либо творческому союзу. Имеет значение профессионализм и качество работ. Все произведения прошли через выставочный комитет Союза художников России».


В краеведческом музее можно посмотреть выставку «Каллиграфия Андрея Машанова» и инсталляции арт-группы Bertollo
В краеведческом музее можно посмотреть выставку «Каллиграфия Андрея Машанова» и инсталляции арт-группы Bertollo


Комитет отобрал 543 работы, созданные в период с 2014 года по 2017 год (то есть между выставками) художниками и искусствоведами из 35 регионов страны. Подборки произведений разместили на пяти площадках, расположенных по всей длине Красного проспекта. Так, экспозиция «Искусство Урала, Сибири, Дальнего Востока» представлена в художественном музее (Красный проспект, 5), выставка «Арт-Новосибирск» — в Городском центре изобразительных искусств (улица Свердлова, 13), выставка «Каллиграфия Андрея Машанова» и инсталляции арт-группы Bertollo — в краеведческом музее (Красный проспект, 23), работы членов Китайско-российской академии изобразительного искусства — в арт-центре «Красный» (Красный проспект, 169/2).


Куратор проекта отбирал работы, созданные художниками в период с 2014-го по 2017 год. Эта картина под названием «Не хлебом единым» выставлена в зале ГЦИИ
Куратор проекта отбирал работы, созданные художниками в период с 2014-го по 2017 год. Эта картина под названием «Не хлебом единым» выставлена в зале ГЦИИ


На открытия выставок пришло неожиданно много людей. «Мне на самом деле уже страшно. Открывали первую выставку [в краеведческом музее], было очень много народу. Вся лестница была заставлена людьми, будто Зимний брали. Хорошо не матросами! — пошутил на церемонии открытия выставки в Городском центре изобразительных искусств куратор проекта, председатель новосибирского отделения Союза художников России Вадим Иванкин. — Сейчас народу ещё больше. Я не знаю, что мы сейчас пойдём брать — мэр-то здесь!». 


Открытия выставок вызвали небывалый ажиотаж — фото сделано в ГЦИИ
Открытия выставок вызвали небывалый ажиотаж — фото сделано в ГЦИИ


Анатолий Локоть действительно принял участие в открытии выставки в ГЦИИ, состоящей из работ новосибирских художников (а это более трёхсот произведений, созданных ста двадцатью мастерами).


В залах представлены работы в разных техниках. Фото из зала ГЦИИ
В залах представлены работы в разных техниках. Фото из зала ГЦИИ


«Искусство — оно вечно. Но искусство, созданное в Сибири, носит совершенно особенный колорит, потому что сибиряки — особенные люди!» — провозгласил на открытии мэр. И закончил речь на манер ведущего мероприятий, продекламировав: «Красный проспект! Только в Новосибирске! Раз в три года!».


Посмотреть картины мастеров из разных городов Сибири, Урала и Дальнего Востока можно в залах художественного музея
Посмотреть картины мастеров из разных городов Сибири, Урала и Дальнего Востока можно в залах художественного музея


Выставка «Красный проспект» со временем становится всё масштабнее. Так, в 2011 году показали всего 456 произведений.


Работу художницы из Абакана Надежды Кобыльцовой можно увидеть в художественном музее
Работу художницы из Абакана Надежды Кобыльцовой можно увидеть в художественном музее


Помимо картин и скульптуры на выставках есть необычные инсталляции — эта установлена в краеведческом музее
Помимо картин и скульптуры на выставках есть необычные инсталляции — эта установлена в краеведческом музее


По данным организаторов, больше всего работ продемонстрировали мастера с Дальнего Востока — 274 произведения. Сибирские художники стали авторами 239 экспонатов, а уральские представили 163 работы.


Творения новосибирских художников можно посмотреть в Городском центре изобразительных искусств
Творения новосибирских художников можно посмотреть в Городском центре изобразительных искусств


Вадим Иванкин отметил, что среди участников выставки много титулованных художников. Так, 85 мастеров имеют государственные награды. Больше всего работ признанных авторов — в арт-центре «Красный», где представлено творчество членов Китайско-российской академии изобразительного искусства.


Восточные мотивы есть в работах, выставленных в арт-центре на Красном проспекте, 169/2
Восточные мотивы есть в работах, выставленных в арт-центре на Красном проспекте, 169/2


Выставка в арт-центре «Красный» будет работать до 30 ноября, в ГЦИИ и художественном музее работы можно будет смотреть до 3 декабря. В краеведческом музее, по словам куратора выставки, собираются демонстрировать картины и инсталляции не меньше месяца.


У входа в художественный музей со стороны улицы Свердлова «шагают» культовые музыканты
У входа в художественный музей со стороны улицы Свердлова «шагают» культовые музыканты


В этом году экспонаты выставки «Красный проспект» «вышли» из залов на улицу. Вчера НГС.НОВОСТИ писали, что возле входа в художественный музей появилась скульптура участников группы The Beatles.

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