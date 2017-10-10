Улицу Большевистскую в районе «Речного вокзала» сузят на три недели

Завтра, 11 октября, в Новосибирске на участке улицы Большевистской возле «Речного вокзала» сузят дорогу.


Водителям будет сложнее ездить по участку рядом с театром «Старый дом».


«Проезжая часть в этом месте будет сужена на четыре метра. Это связано с проведением ООО "Стройинвест К" аварийных работ по ремонту водопровода. Окончание работ запланировано на 30 октября», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


Место сужения на Большевистской
Место сужения на Большевистской


Накануне НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом перекрытии: проспект Дзержинского сократили на 4,5 метра  рядом с остановкой «Ползунова».

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