Улицу Большевистскую в районе «Речного вокзала» сузят на три недели

Завтра, 11 октября, в Новосибирске на участке улицы Большевистской возле «Речного вокзала» сузят дорогу.





Водителям будет сложнее ездить по участку рядом с театром «Старый дом».







«Проезжая часть в этом месте будет сужена на четыре метра. Это связано с проведением ООО "Стройинвест К" аварийных работ по ремонту водопровода. Окончание работ запланировано на 30 октября», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.







Место сужения на Большевистской





Накануне НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом перекрытии: проспект Дзержинского сократили на 4,5 метра рядом с остановкой «Ползунова».