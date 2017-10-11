В Новосибирскую область идёт волна 15-градусного тепла

Синоптики считают, что во второй декаде октября будет теплее обычного
Синоптики считают, что во второй декаде октября будет теплее обычного

Новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду октября: в регионе потеплеет до +15 градусов.


Согласно прогнозу, вторая декада октября в Новосибирской области будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы.


«В начале декады температура днём где-то от +3 до +10 градусов, ночью в пределах –2…–7


В дальнейшем ожидается повышение температуры днём до +10…+15 градусов, ночью до нуля.


Осадки ожидаем в отдельные дни декады, но более вероятны в начале и в конце», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Он добавил, что из-за плюсовой температуры снежный покров пока не установится.


Ранее Ренад Ягудин рассказывал, что этот октябрь по температуре будет мягче, чем прошлый. Судя по прогнозу, климатическая зима в этом месяце в Новосибирск ещё не придёт.

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