В Новосибирскую область идёт волна 15-градусного тепла
Новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду октября: в регионе потеплеет до +15 градусов.
Согласно прогнозу, вторая декада октября в Новосибирской области будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы.
«В начале декады температура днём где-то от +3 до +10 градусов, ночью в пределах
В дальнейшем ожидается повышение температуры днём до
Осадки ожидаем в отдельные дни декады, но более вероятны в начале и в конце», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Он добавил, что из-за плюсовой температуры снежный покров пока не установится.
Ранее Ренад Ягудин рассказывал, что этот октябрь по температуре будет мягче, чем прошлый. Судя по прогнозу, климатическая зима в этом месяце в Новосибирск ещё не придёт.
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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой