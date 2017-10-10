На месте стадиона СКА начали строить спортивный центр — стройке помогает миллиардер Усманов

Фехтовальный центр спроектировала компания «АкадемСтрой НСК»
Фехтовальный центр спроектировала компания «АкадемСтрой НСК»

В Октябрьском районе Новосибирска начали строить универсальный фехтовальный комплекс.


Заказчиком проекта выступает Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова, инвестором — Федерация фехтования России. Председатель попечительского совета федерации и один из её спонсоров — российский миллиардер Алишер Усманов, подтвердил корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор Сибирского регионального центра фехтования Игорь Коротнев.


«Сейчас стадия освоения котлована, забиваем сваи. По плану срок окончания строительства — декабрь 2018 года», — рассказал Коротнев.


Разрешение на строительство заказчик проекта получил 27 сентября — оно опубликовано на муниципальном портале Новосибирска. Универсальный фехтовальный комплекс разместится на улице Воинской на месте трибун стадиона СКА, ранее принадлежавшего Минобороны РФ — сейчас эта земля принадлежит Новосибирской области.


Рабочие начали забивать сваи будущего комплекса
Рабочие начали забивать сваи будущего комплекса


В региональном центре фехтования рассказали, что на участке в 1,2 гектара построят комплекс площадью 5,7 тысячи кв. м. Там будет три зала, в том числе на первом этаже — два с трибунами на 400 зрителей, ещё один зал — на втором этаже. Также в комплексе будет тренажёрный зал, а на территории сделают открытые площадки для футбола, баскетбола и волейбола. Объём инвестиций — более 200 млн рублей.


Достроят комплекс к декабрю 2018 года
Достроят комплекс к декабрю 2018 года


«Это будет единственный в России фехтовальный центр, построенный без участия бюджетных средств. Каких-то сроков по окупаемости проекта не ставится — такой цели у его инициаторов нет, тем более что окупить спортивные объекты в сегодняшних рыночных условиях нереально», — говорил ранее Игорь Коротнев.


Справка: Алишер Усманов — один из крупнейших российских предпринимателей, основатель горно-металлургического холдинга «Металлоинвест». В рейтинге Forbes-2017 бизнесмен с состоянием 15,2 млрд долларов занял 5-е место в списке богатейших предпринимателей России. Усманов с детства занимался фехтованием, имеет звание мастера спорта по этому виду спорта. Возглавляет попечительский совет Федерации фехтования России и Международную федерацию фехтования.

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