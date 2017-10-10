Девочка выпала из окна 11-этажного дома на улице Ленинградской

В Октябрьском районе Новосибирска девочка выпала из окна 11-этажного дома — случай произошёл на улице Ленинградская, 101/2.





Происшествие случилось вечером 9 октября.





«Это несовершеннолетняя», — кратко сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО и пояснили, что расследованием этого случая будет заниматься Следственный комитет.





В полиции не назвали возраст девочки.





В пресс-службе СУ СКР по НСО отказались комментировать инцидент.





Происшествия, связанные с падением с высоты, случаются в Новосибирске время от времени. Один из последних случаев произошёл в конце августа — двое маленьких детей выпали из окон жилых высоток в Дзержинском и Железнодорожном районах. Это случилось в один день.