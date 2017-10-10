Собрали три миллиона: новосибирцы скинулись на помощь ФМШ

Один из меценатов окончил ФМШ в 2017 году. На фото — выпускной-2017

Фонд «Эндаумент НГУ» собрал три миллиона, необходимые для формирования целевого капитала, прибыль с которого пойдёт на помощь физико-математической школе (СУНЦ НГУ).





«По закону у фонда был ровно год, чтобы собрать минимальную для формирования капитала сумму — 3 миллиона рублей. Этот рубеж был преодолён ровно за месяц до дедлайна, 6 октября. Размер целевого капитала на 9 октября составляет 3 063 101 рубль», — сообщила сегодня пресс-служба НГУ.







В разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Анна Плаксиенко, заместитель директора «Эндаумента НГУ», рассказала, что сбор средств ни в коем случае нельзя сравнивать с популярной сегодня системой краудфандинга.







«Эндаумент — это когда жертвуют деньги, но мы их сразу не тратим. Мы передаём их управляющей компании, которая инвестирует их, получает доход, и мы тратим только доход. Эти деньги работают очень-очень много лет», — пояснила Плаксиенко.





Деньги на помощь уникальному учебному заведению жертвовали самые разные люди — в том числе сотрудники НГУ и ФМШ, выпускники физико-математической школы при госуниверситете.







«У нас не получилось сформировать какого-то определённого портрета. Например, самый старший выпускник ФМШ окончил школу в 1964 году, а самый младший меценат — в 2017-м. Это были и учёные, и представители бизнеса — мы задели все слои населения», — подчеркнула Анна Плаксиенко.







Во время кампании по сбору пожертвований представители «Эндаумента» не раз подчеркивали, что им важна любая сумма. Этот подход сработал.







«Большинство фондов формируют капиталы из больших взносов, часто один или несколько человек вкладывают по несколько миллионов. У нас четверть целевого капитала — это взносы меньше десяти тысяч рублей. Мы всегда говорим, что важна любая сумма», — цитирует пресс-служба НГУ Викторию Шенбергер, директора «Эндаумента НГУ».







В настоящее время фонд ищет управляющую компанию, которая будет распоряжаться полученными средствами. По словам Анны Плаксиенко, большая часть дохода будет направлена на поддержку детей из малообеспеченных семей, их интернатное содержание при школе.







«[Помощь детям] — не единственное направление. Пока направления не утверждены. После передачи целевого капитала состоится собрание с участием фонда, администрации школы, и тогда мы все утвердим: вот в этом году мы тратим на это, на это, на это. Но, конечно, поддержка детей из малообеспеченных семей будет в приоритете», — уточнила заместитель директора.







История со сбором пожертвований в пользу СУНЦ НГУ стала достоянием общественности в сентябре этого года. Директор физмата Николай Яворский опубликовал на странице ФМШ в социальной сети Facebook официальное обращение, в котором пояснил причины такого шага.







Справка: СУНЦ НГУ (до 1988 года — ФМШ при НГУ) — школа-интернат физико-математического и химико-биологического профиля, учреждённая постановлением Совета министров СССР в 1963 году. Всего в ней обучаются 500 школьников, в большинстве своём из Сибири, Дальнего Востока и Казахстана. Все они проживают в условиях интерната. Обучают их более 260 преподавателей, в том числе 21 профессор, 21 доктор наук, 81 кандидат наук и 72 доцента.