Мэр предложил торговым центрам на Гусинке не работать в субботу

Город будут убирать с 12 по 31 октября
Город будут убирать с 12 по 31 октября

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о назначении общегородского субботника на 14 октября.


«Сегодня пришла пора готовиться к зиме. Все городские службы и коммунальные предприятия переводятся на зимний режим содержания, к началу сезона подготовлен парк уборочной техники. Однако только усилий муниципалитета недостаточно, чтобы каждая улица, двор Новосибирска встретили зиму в чистоте», — заявил мэр в своём обращении к новосибирцам. 


Мэр предложил администрациям торговых центров на Гусинобродском шоссе объявить 14 октября выходным днём, чтобы можно было беспрепятственно проехать на городскую свалку, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


«Осенняя уборка города проводится с 12 по 31 октября в целях улучшения санитарного состояния и уровня благоустройства объектов и территорий Новосибирска. Руководителям и коллективам организаций, в том числе профсоюзных и общественных, воинских частей, владельцам и арендаторам помещений, жителям города предлагается принять участие в осенней уборке территорий города», — сообщает пресс-центр мэрии.


Горожане убирают мусор в Новосибирске не только в определённые властями дни. Недавно в зоопарке прошли субботники, посвящённые всероссийской акции «Зелёная Россия» и «Мы чистим мир», — в них приняли участие школьники, общественники и директор зоопарка.

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