Toyota объявила цены на новый рамный джип Fortuner
Toyota в России объявила цены и начала приём заказов на новый рамный внедорожник Fortuner, сообщает российский офис компании.
«Автомобиль пока будет только с дизельным двигателем и 6-ступенчатой автоматической КП. Комплектаций две: "Элеганс" за
Напомним, Toyota Fortuner является классическим внедорожником с неинтегрированной рамой, он имеет 2,8-литровый турбодизель мощностью 177 л.с. Машина сделана на базе пикапа Hilux, оснащена трансмиссией Part Time, имеет блокировку заднего дифференциала и понижающую передачу.
Автомобиль оказался дороже популярного Land Cruiser Prado в начальных версиях на «механике» — его можно купить за
В Новосибирске автомобили Toyota продаёт единственный дилер марки — компания «Тойота Центр Новосибирск Запад».
НГС.АВТО
Фото toyota.com