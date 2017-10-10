Toyota объявила цены на новый рамный джип Fortuner

Toyota в России объявила цены и начала приём заказов на новый рамный внедорожник Fortuner, сообщает российский офис компании.





«Автомобиль пока будет только с дизельным двигателем и 6-ступенчатой автоматической КП. Комплектаций две: "Элеганс" за 2 599 000 рублей и "Престиж" за 2 827 000 рублей», — уточнили в пресс-офисе Toyota. В минимальной версии Fortuner оснащён cветодиодными фарами, климат-контролем, семью подушками, мультимедийной системой с 7-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида, обогревом руля, сидений и зеркал. В «Престиже» появляется кожаный салон, бесключевой доступ, электропривод двери багажника.





Напомним, Toyota Fortuner является классическим внедорожником с неинтегрированной рамой, он имеет 2,8-литровый турбодизель мощностью 177 л.с. Машина сделана на базе пикапа Hilux, оснащена трансмиссией Part Time, имеет блокировку заднего дифференциала и понижающую передачу.





Автомобиль оказался дороже популярного Land Cruiser Prado в начальных версиях на «механике» — его можно купить за 1 997 000 рублей. В сравнимой версии Prado с 2,7-литровым бензинником и «автоматом» стоит 2 672 000 рублей.





В Новосибирске автомобили Toyota продаёт единственный дилер марки — компания «Тойота Центр Новосибирск Запад».















