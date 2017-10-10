Toyota объявила цены на новый рамный джип Fortuner

Toyota в России объявила цены и начала приём заказов на новый рамный внедорожник Fortuner, сообщает российский офис компании.


«Автомобиль пока будет только с дизельным двигателем и 6-ступенчатой автоматической КП. Комплектаций две: "Элеганс" за 2 599 000 рублей и "Престиж" за 2 827 000 рублей», — уточнили в пресс-офисе Toyota. В минимальной версии Fortuner оснащён cветодиодными фарами, климат-контролем, семью подушками, мультимедийной системой с 7-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида, обогревом руля, сидений и зеркал. В «Престиже» появляется кожаный салон, бесключевой доступ, электропривод двери багажника. 


Напомним, Toyota Fortuner является классическим внедорожником с неинтегрированной рамой, он имеет 2,8-литровый турбодизель мощностью 177 л.с. Машина сделана на базе пикапа Hilux, оснащена трансмиссией Part Time, имеет блокировку заднего дифференциала и понижающую передачу.


Автомобиль оказался дороже популярного Land Cruiser Prado в начальных версиях на «механике» — его можно купить за 1 997 000 рублей. В сравнимой версии Prado с 2,7-литровым бензинником и «автоматом» стоит 2 672 000 рублей.


В Новосибирске автомобили Toyota продаёт единственный дилер марки — компания «Тойота Центр Новосибирск Запад».


Toyota объявила цены на новый рамный джип Fortuner (фото)


Toyota объявила цены на новый рамный джип Fortuner (фото)


Toyota объявила цены на новый рамный джип Fortuner (фото)


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