Директор управляющей компании получил штраф за рухнувшую крышу дома на Богдашке

Крыша 30-квартирной трёхэтажки обрушилась зимой под тяжестью снега

В Новосибирске прокуратура оштрафовала директора управляющей компании «Регион», обслуживающей дом на улице Богдана Хмельницкого, 62, — зимой у трёхэтажки под тяжестью снега обрушилась крыша.





Проверкой инцидента занималась прокуратура Калининского района. По инициативе прокурора в конце сентября мировой суд оштрафовал директора управляющей компании (УК) «Регион» Алексея Марченко на 50 тысяч рублей.







По мнению прокуратуры, УК «своевременно не установила повреждения кровли, не провела работы по её ремонту». Прокуроры посчитали, что этим «Регион» нарушил лицензионные требования по управлению многоквартирными домами.





Директор УК «Регион» Алексей Марченко сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что намерен обжаловать решение мирового суда.





«У нас была Госжилинспекция, она не усмотрела нарушений в наших действиях. Мы всё оперативно сделали [в день обрушения]. Завезли все материалы, уже к утру кровля была накрыта металлом, а уже на второй день закрыли крышу шифером», — объяснил собеседник.







Марченко подчеркнул, что кровля дома обрушилась не из-за тяжести снега, а из-за того, что пришла в негодность. Её частичным ремонтом в управляющей компании собирались заняться ближайшей весной.





«Подпорки для кровли стояли, мы их ставили до весны, чтобы уже тогда собирать людей и делать текущий ремонт [кровли]. Но что случилось, то случилось. Мы устранили всю аварию до утра — и кровлю сделали, и сварку, люди были с теплом», — отметил директор управляющей компании. Он добавил, что в УК уже подготовили все документы для того, чтобы сделать капремонт в доме в ближайшее время.





Обрушение кровли в доме на улице Богдана Хмельницкого, 62 произошло в феврале. В происшествии никто не пострадал. Местные жители тогда рассказали, что за всю зиму снег с крыши не убирали ни разу. Однако Алексей Марченко заверил корреспондента НГС.НОВОСТИ, что это не так.





Дом был построен в 1958 году. Ремонт кровли по программе капремонта был запланирован на 2023–2025 год, следует из информации на сайте Фонда модернизации ЖКХ.





Кроме штрафа за обрушение кровли мировой суд назначил Алексею Марченко и другой — за нарушения законодательства при начислении платы за водоотведение на индивидуальное потребление. Его сумма также составила 50 тысяч рублей. Директор «Региона» пояснил НГС.НОВОСТИ, что насчёт этого штрафа ничего сказать не может, потому что пока не владеет информацией о нём.







Постановления суда в законную силу не вступили.

