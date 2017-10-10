Четверо мужчин забрались на стрелу башенного крана на стройке

На стреле башенного крана стоят четверо мужчин
На стреле башенного крана стоят четверо мужчин

Днём 10 октября четверо мужчин забрались на стрелу башенного крана на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска.


«Я живу на Зорге на 9-м этаже и вижу с балкона, как они там стоят и пытаются кому-то позвонить, реакции никакой, рядом нет никого. То есть стоят, наверное, около часа люди. Как они попали на высотный кран и что хотят, непонятно. Похоже, это очередная акция, и они собираются требовать выплатить им зарплату», — рассказала НГС.НОВОСТИ очевидица Вера Рычкова, уточнив, что она насчитала на кране четырёх мужчин.


По словам свидетельницы, она вызвала на место полицию.



В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в полицию поступило сообщение о том, что несколько человек забрались на башенный кран. Полицейские выехали на место. Более детальной информацией в пресс-службе пока не располагают.


Застройщик, работающий на этой площадке, пока не доступен по телефону.


Это уже не первый случай, когда работники строительных фирм залезают на стрелы башенных кранов, чтобы потребовать свой заработок. Одно из таких происшествий случилось в августе на этой же стройке: на высоту забрались крановщики — 36-летний мужчина и 30-летняя женщина.

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