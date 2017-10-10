Водитель «Тойоты» не пропустил лихача на «Хонде» и получил в лицо струю из баллончика

Конфликт случился 10 октября около 7:30 на перекрёстке улиц Кирова и Бориса Богаткова

Жительница Новосибирска Ирина Лончакова ищет свидетелей конфликта на перекрёстке около сквера ГПНТБ: утром 10 октября неизвестный мужчина брызнул в лицо её мужа из перцового баллончика.







«Мы с мужем ехали на работу по Кирова в сторону центра около 7:30. Движение там достаточно плотное, мы ехали на своей Toyota Corolla примерно на одной скорости по полосе, и мужчина на чёрной Honda Fit с левой полосы резко включил поворотник и хотел проехать, мы его не пропустили. Муж ему крикнул: "Посмотри в зеркала, соблюдай правила"», — рассказала НГС.НОВОСТИ о начале конфликта Ирина Лончакова. Она работает в Муниципальной аварийно-спасательной службе кризисным психологом.







Супруги обогнали машину и на перекрёстке Кирова и Бориса Богаткова остановились на светофоре. Водитель «Хонды», по словам Лончаковой, встал сзади, вышел из машины, подошёл к «Тойоте» Лончаковых и с криком «Выходи!» стукнул по стеклу водительской двери кулаком.







«Муж вышел, и тот мужчина сразу брызнул ему в лицо из перцового баллончика, причём несколько раз. И брызнул в салон, где я сидела. У мужа слёзы были, все лицо красное, шея горела, я начала кашлять и выскочила из машины, дверь открыла, чтобы проветрить. А мужчина вернулся в машину и уехал», — говорит Ирина Лончакова.







Семья подала заявление в полицию, факт его поступления подтвердили в пресс-службе областного ГУ МВД.





Сейчас Лончаковы ищут свидетелей конфликта: возможно, стычка попала на записи видеорегистраторов или её видели пассажиры стоящего рядом автобуса.







«Мы его машину не поцарапали, не задели, просто не дали проехать. Высказали недовольство в его сторону, ведь могла случиться авария. Я считаю, что человека нужно найти и наказать. Мужчина, видимо, не думал, сделал на импульсе всё», — добавила женщина.





В конце 2015 года конфликт на дороге с применением перцового баллончика произошёл между таксистом и его пассажиркой. Таксист пояснял, что в пути пассажирка начала вести себя неадекватно и бить его руками. Чтобы успокоить женщину, таксист её ударил. Дочери пассажирки рассказывали свою версию событий: их мама поругалась с таксистом потому, что он ехал «с бешеной скоростью и на красный свет». Во время ссоры водитель брызнул женщине в лицо из перцового баллончика, врачи диагностировали у неё ожог роговицы глаз.