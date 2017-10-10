Водитель «Тойоты» не пропустил лихача на «Хонде» и получил в лицо струю из баллончика

Конфликт случился 10 октября около 7:30 на перекрёстке улиц Кирова и Бориса Богаткова
Конфликт случился 10 октября около 7:30 на перекрёстке улиц Кирова и Бориса Богаткова

Жительница Новосибирска Ирина Лончакова ищет свидетелей конфликта на перекрёстке около сквера ГПНТБ: утром 10 октября неизвестный мужчина брызнул в лицо её мужа из перцового баллончика.


«Мы с мужем ехали на работу по Кирова в сторону центра около 7:30. Движение там достаточно плотное, мы ехали на своей Toyota Corolla примерно на одной скорости по полосе, и мужчина на чёрной Honda Fit с левой полосы резко включил поворотник и хотел проехать, мы его не пропустили. Муж ему крикнул: "Посмотри в зеркала, соблюдай правила"», — рассказала НГС.НОВОСТИ о начале конфликта Ирина Лончакова. Она работает в Муниципальной аварийно-спасательной службе кризисным психологом.


Супруги обогнали машину и на перекрёстке Кирова и Бориса Богаткова остановились на светофоре. Водитель «Хонды», по словам Лончаковой, встал сзади, вышел из машины, подошёл к «Тойоте» Лончаковых и с криком «Выходи!» стукнул по стеклу водительской двери кулаком.


«Муж вышел, и тот мужчина сразу брызнул ему в лицо из перцового баллончика, причём несколько раз. И брызнул в салон, где я сидела. У мужа слёзы были, все лицо красное, шея горела, я начала кашлять и выскочила из машины, дверь открыла, чтобы проветрить. А мужчина вернулся в машину и уехал», — говорит Ирина Лончакова.


Семья подала заявление в полицию, факт его поступления подтвердили в пресс-службе областного ГУ МВД.


Сейчас Лончаковы ищут свидетелей конфликта: возможно, стычка попала на записи видеорегистраторов или её видели пассажиры стоящего рядом автобуса.


«Мы его машину не поцарапали, не задели, просто не дали проехать. Высказали недовольство в его сторону, ведь могла случиться авария. Я считаю, что человека нужно найти и наказать. Мужчина, видимо, не думал, сделал на импульсе всё», — добавила женщина.


В конце 2015 года конфликт на дороге с применением перцового баллончика произошёл между таксистом и его пассажиркой. Таксист пояснял, что в пути пассажирка начала вести себя неадекватно и бить его руками. Чтобы успокоить женщину, таксист её ударил. Дочери пассажирки рассказывали свою версию событий: их мама поругалась с таксистом потому, что он ехал «с бешеной скоростью и на красный свет». Во время ссоры водитель брызнул женщине в лицо из перцового баллончика, врачи диагностировали у неё ожог роговицы глаз.

Прочтений: 6207
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (81)81
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено