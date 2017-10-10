Новосибирец напал с ножом на родителей из-за упрёков в праздной жизни





Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

В Первомайский районный суд отправилось уголовное дело в отношении новосибирца, который пытался убить мать и отца в июне 2017 года.





«Родители уже спали в то время как он (обвиняемый/ — А. И.) зашёл в комнату, взял кухонный нож и стал наносить удары. Отец услышал, попытался предотвратить, но мужчина смог нанести удары ножом в голову и шею отца и матери», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.





В прокуратуре рассказали, что 26-летний обвиняемый жил в одной квартире на улице Физкультурной вместе с родителями и братом. Долгое время нигде не работал, из-за чего часто конфликтовал с родственниками.





«Родители, по мнению обвиняемого, высказывали недовольства в его адрес, что он вёл праздный образ жизни, не работал — пояснили в ведомстве. — Критиковали его бывшую жену».





Обида у мужчины копилась, и 24 июня обвиняемый напился и попытался убить родителей. В ведомстве добавили, что мужчина сразу же покинул место преступления, однако позже опомнился и сам вызвал «скорую помощь». Кровотечение у родителей остановил младший сын — благодаря ему потерпевшим удалось выжить. Старший сын был вскоре задержан.





Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) направлено в Первомайский районный суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.





Недавно следователи задержали 31-летнего новосибирца, который признался в убийстве 55-летней матери — её тело нашли в конце сентября на свалке левобережья. Тогда сын говорил, что она ушла из дома по неизвестным причинам. Позже ему пришлось признаться в убийстве — сына выдал детектор лжи.