Новосибирец напал с ножом на родителей из-за упрёков в праздной жизни


Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы 
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы 

В Первомайский районный суд отправилось уголовное дело в отношении новосибирца, который пытался убить мать и отца в июне 2017 года.


«Родители уже спали в то время как он (обвиняемый/ — А. И.) зашёл в комнату, взял кухонный нож и стал наносить удары. Отец услышал, попытался предотвратить, но мужчина смог нанести удары ножом в голову и шею отца и матери», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. 


В прокуратуре рассказали, что 26-летний обвиняемый жил в одной квартире на улице Физкультурной вместе с родителями и братом. Долгое время нигде не работал, из-за чего часто конфликтовал с родственниками. 


«Родители, по мнению обвиняемого, высказывали недовольства в его адрес, что он вёл праздный образ жизни, не работал — пояснили в ведомстве. — Критиковали его бывшую жену». 


Обида у мужчины копилась, и 24 июня обвиняемый напился и попытался убить родителей. В ведомстве добавили, что мужчина сразу же покинул место преступления, однако позже опомнился и сам вызвал «скорую помощь». Кровотечение у родителей остановил младший сын — благодаря ему потерпевшим удалось выжить. Старший сын был вскоре задержан. 


Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) направлено в Первомайский районный суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. 


Недавно следователи задержали 31-летнего новосибирца, который признался в убийстве 55-летней матери — её тело нашли в конце сентября на свалке левобережья. Тогда сын говорил, что она ушла из дома по неизвестным причинам. Позже ему пришлось признаться в убийстве — сына выдал детектор лжи. 

Прочтений: 7811
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (43)43
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено