Попавший в аварию бензовоз собрал пробку возле станции метро «Гагаринская»

Из-за бензовоза на улице Писарева собралась пробка

Новосибирские водители застряли в пробке на улице Писарева из-за стоящих на дороге бензовоза и экипажа ДПС.







О бензовозе, стоящем на дороге возле дома № 40/1 по улице Писарева, сообщил читатель НГС Станислав Андрианов.





«Перегородили полностью одну полосу на дороге, собрав огромную пробку в этом направлении с Красного проспекта. Прямо по ходу движения перед бензовозом и так ведутся строительные работы, занявшие одну из трёх полос, так ещё полиция заняла вторую полосу, оставив для движения только крайний левый ряд», — описал ситуацию Станислав.





По словам мужчины, он приехал на работу на улицу Писарева к 10:00. В это время экипаж ДПС уже оформлял протокол на бензовоз, попавший в аварию с легковым авто. Таким образом, оформление ДТП продолжается уже больше двух часов.







Скорость на улице упала до 10 км/ч





Утром 10 октября пробки в Новосибирске достигали 7-балльного уровня, очереди из машин растянулись по улице Большевистской, проспекту Карла Маркса и Коммунальному мосту.