Попавший в аварию бензовоз собрал пробку возле станции метро «Гагаринская»

Из-за бензовоза на улице Писарева собралась пробка
Из-за бензовоза на улице Писарева собралась пробка

Новосибирские водители застряли в пробке на улице Писарева из-за стоящих на дороге бензовоза и экипажа ДПС.


О бензовозе, стоящем на дороге возле дома № 40/1 по улице Писарева, сообщил читатель НГС Станислав Андрианов. 


«Перегородили полностью одну полосу на дороге, собрав огромную пробку в этом направлении с Красного проспекта. Прямо по ходу движения перед бензовозом и так ведутся строительные работы, занявшие одну из трёх полос, так ещё полиция заняла вторую полосу, оставив для движения только крайний левый ряд», — описал ситуацию Станислав.


По словам мужчины, он приехал на работу на улицу Писарева к 10:00. В это время экипаж ДПС уже оформлял протокол на бензовоз, попавший в аварию с легковым авто. Таким образом, оформление ДТП продолжается уже больше двух часов.


Скорость на улице упала до 10 км/ч
Скорость на улице упала до 10 км/ч


Утром 10 октября пробки в Новосибирске достигали 7-балльного уровня, очереди из машин растянулись по улице Большевистской, проспекту Карла Маркса и Коммунальному мосту. 

Прочтений: 2877
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено