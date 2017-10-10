«Останусь в Новосибирске»: Городецкий подвёл итоги своей работы и рассказал о планах

Городецкий работал губернатором три года — с сентября 2014-го до октября 2017 года
Городецкий работал губернатором три года — с сентября 2014-го до октября 2017 года

Сегодня, 10 октября, бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, ушедший с поста 6 октября, назвал главные итоги своей работы в городской и областной власти. В 2000–2014 годах он занимал пост мэра Новосибирска, а затем три года руководил областью.


«Наш регион особенный своим потенциалом. Мы откликались на все прогрессивные инновации, которые появлялись в России. Было и так, что опыт Новосибирска распространялся на другие регионы. Это тоже многого стоит. Прогрессивная динамика развития нашего региона не раз отмечалась. Например, наш город удостоился премии "Национальный олимп" — в 2002–2003, в 2011 [годах] — [как] самое благоустроенное поселение. Особенные изменения произошли в экономике, в основу легло наше новаторство. Мы разработали программу устойчивого развития экономики. Мы нашли подходы к усилению экономики и почти в 10 раз увеличили объём доходов в бюджет Новосибирска с 2010-го. В восемь раз увеличился бюджет на одного жителя, и сейчас мы лидеры по этому показателю по муниципальным поселениям в России», — рассказал Городецкий.


«В 4 раза увеличили ввод жилья, в 2008-м ввели более одного миллиона квадратных метров, и до сих пор мы лидеры в стране, не считая Москвы и Петербурга».


Среди других достижений во время своего губернаторства Городецкий отметил строительство Бугринского моста, капитальный ремонт областных больниц, программу «Детские сады» и рекордный рост валового регионального продукта. 


Владимир Городецкий также объяснил своё решение уйти в отставку — прошение об увольнении он написал президенту Владимиру Путину по собственному желанию.


«Моё решение связано с тем, что 14 лет уже вполне достаточно, уже должно проходить обновление власти, новые люди должны свежим взглядом зарядить. Я понимаю, как президент сейчас ведёт такую политику на обновление. Не только на омоложение. Тяжело? Нет. Я понимаю, что всегда приходит такое время», — сказал бывший губернатор.


Он добавил, что познакомился с врио губернатора Андреем Травниковым только в понедельник, 9 октября, — поэтому отказался комментировать подробно его назначение и деловые качества. «Президент возлагает на него большие надежды и на продолжение всех изменений, которые происходят. Вчера он приступил к работе», — сказал Владимир Городецкий. 


Рассказал Владимир Городецкий и о том, чем займётся после отставки. 


«Конкретно не определён, я просто хотел бы быть полезен. После стольких лет работы в такой динамике буду искать не в такой динамике с утра до ночи, но время торопить не будем. Мы договорились с Андреем Александровичем, он ознакомится с делами, обсудим. Я готов быть полезным. Жизнь покажет, но я точно знаю, что я буду здесь, в Новосибирске, и это наша не последняя встреча», — заявил ушедший в отставку глава Новосибирской области. 


На прямой вопрос о перспективах работы в правительстве Новосибирской области Городецкий ответил: «Я рассматриваю возможность быть полезным, а какое взаимодействие будет — когда будет время, обсудим. У меня есть ограничения по возрасту в госслужбе». Он добавил, что не планировал отпуск после увольнения. «Я настолько отвык отдыхать, что сказать, где люблю… Конечно, отдохнуть отдохну», — добавил бывший губернатор.


Должность губернатора он назвал «непростым поприщем» и сказал, что главная задача для Андрея Травникова — «навести диалог между властью и народом». «Желаю успехов Андрею Александровичу на этом непростом поприще. Давайте будем беречь нашу родную область», — сказал Городецкий.


В отставку Городецкого отправил в прошедшую пятницу президент Владимир Путин. На его место назначили бывшего мэра Вологды Андрея Травникова — вчера его представили в новой должности в правительстве области, а сегодня он уволил всех министров.

Прочтений: 7254
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (106)106
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено