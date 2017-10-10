«Останусь в Новосибирске»: Городецкий подвёл итоги своей работы и рассказал о планах

Городецкий работал губернатором три года — с сентября 2014-го до октября 2017 года

Сегодня, 10 октября, бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, ушедший с поста 6 октября, назвал главные итоги своей работы в городской и областной власти. В 2000–2014 годах он занимал пост мэра Новосибирска, а затем три года руководил областью.





«Наш регион особенный своим потенциалом. Мы откликались на все прогрессивные инновации, которые появлялись в России. Было и так, что опыт Новосибирска распространялся на другие регионы. Это тоже многого стоит. Прогрессивная динамика развития нашего региона не раз отмечалась. Например, наш город удостоился премии "Национальный олимп" — в 2002–2003, в 2011 [годах] — [как] самое благоустроенное поселение. Особенные изменения произошли в экономике, в основу легло наше новаторство. Мы разработали программу устойчивого развития экономики. Мы нашли подходы к усилению экономики и почти в 10 раз увеличили объём доходов в бюджет Новосибирска с 2010-го. В восемь раз увеличился бюджет на одного жителя, и сейчас мы лидеры по этому показателю по муниципальным поселениям в России», — рассказал Городецкий.







«В 4 раза увеличили ввод жилья, в 2008-м ввели более одного миллиона квадратных метров, и до сих пор мы лидеры в стране, не считая Москвы и Петербурга».







Среди других достижений во время своего губернаторства Городецкий отметил строительство Бугринского моста, капитальный ремонт областных больниц, программу «Детские сады» и рекордный рост валового регионального продукта.





Владимир Городецкий также объяснил своё решение уйти в отставку — прошение об увольнении он написал президенту Владимиру Путину по собственному желанию.





«Моё решение связано с тем, что 14 лет уже вполне достаточно, уже должно проходить обновление власти, новые люди должны свежим взглядом зарядить. Я понимаю, как президент сейчас ведёт такую политику на обновление. Не только на омоложение. Тяжело? Нет. Я понимаю, что всегда приходит такое время», — сказал бывший губернатор.





Он добавил, что познакомился с врио губернатора Андреем Травниковым только в понедельник, 9 октября, — поэтому отказался комментировать подробно его назначение и деловые качества. «Президент возлагает на него большие надежды и на продолжение всех изменений, которые происходят. Вчера он приступил к работе», — сказал Владимир Городецкий.





Рассказал Владимир Городецкий и о том, чем займётся после отставки.





«Конкретно не определён, я просто хотел бы быть полезен. После стольких лет работы в такой динамике буду искать не в такой динамике с утра до ночи, но время торопить не будем. Мы договорились с Андреем Александровичем, он ознакомится с делами, обсудим. Я готов быть полезным. Жизнь покажет, но я точно знаю, что я буду здесь, в Новосибирске, и это наша не последняя встреча», — заявил ушедший в отставку глава Новосибирской области.





На прямой вопрос о перспективах работы в правительстве Новосибирской области Городецкий ответил: «Я рассматриваю возможность быть полезным, а какое взаимодействие будет — когда будет время, обсудим. У меня есть ограничения по возрасту в госслужбе». Он добавил, что не планировал отпуск после увольнения. «Я настолько отвык отдыхать, что сказать, где люблю… Конечно, отдохнуть отдохну», — добавил бывший губернатор.





Должность губернатора он назвал «непростым поприщем» и сказал, что главная задача для Андрея Травникова — «навести диалог между властью и народом». «Желаю успехов Андрею Александровичу на этом непростом поприще. Давайте будем беречь нашу родную область», — сказал Городецкий.





В отставку Городецкого отправил в прошедшую пятницу президент Владимир Путин. На его место назначили бывшего мэра Вологды Андрея Травникова — вчера его представили в новой должности в правительстве области, а сегодня он уволил всех министров.