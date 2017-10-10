Мать получила 6 лет колонии за избитую до смерти дочь

Женщину приговорили к 6 годам в колонии
Женщину приговорили к 6 годам в колонии

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор 19-летней Людмиле Вельможиной, которая избила свою двухмесячную дочь — девочка умерла в больнице от травмы головы.


Апелляция в облсуде прошла 4 октября.


«Людмила Вельможина вину не признала. Она сообщила, что к смерти ребёнка не причастна и что девочка умерла от того, что упала на пол и ударилась головой. Причина смерти установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Проверялась версия, что травма могла быть при падении, но не подтвердилась», — рассказала НГС.НОВОСТИ прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Юлия Лобанова.


Бывшая воспитанница интерната Людмила Вельможина официально была не замужем, но жила с мужчиной, которого во время избиения девочки не было дома. Суд установил, что с 25 апреля по 2 мая 2016 года женщина у себя дома в селе Убинское избивала дочь, которой было чуть меньше двух месяцев.


«Вельможина била ребёнка по голове и телу, потому что девочка постоянно плакала и раздражала свою мать. Таким образом женщина пыталась успокоить ребёнка», — говорят в прокуратуре.


Девочка умерла 5 мая 2016 года после ушиба и отёка головного мозга. Затем Людмилу Вельможину лишили родительских прав — у женщины есть ещё годовалая дочь.


В июле Барабинский районный суд приговорил Вельможину к 6 годам в колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). После чего осуждённая и её адвокат подали апелляцию об изменении приговора, но областной суд оставил её без удовлетворения.


Один из страшных случаев гибели маленького ребёнка произошёл в Новосибирской области в конце 2015 года. Тогда пьяный 29-летний мужчина был дома у своей сожительницы и укачивал 2-месячного плачущего мальчика, пытаясь его успокоить. «Когда достигнуть желаемого не удалось, мужчина бросил ребёнка на диван, о который мальчик отпружинил и ударился головой об стену», — рассказывали тогда в СК.

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