Мальчик из Новосибирска научился читать QR-коды и попал в шоу «Удивительные люди»


Владислав активно развивает свой интеллект с 9 лет, сейчас он готовится к учёбе в школе Лондона
Владислав активно развивает свой интеллект с 9 лет, сейчас он готовится к учёбе в школе Лондона

Новосибирский школьник Владислав Шипулин поразил жюри на шоу «Удивительные люди» — мальчик смог в уме расшифровать два десятка QR-кодов. 


Эфир программы вышел на телеканале «Россия 1» в минувшие выходные. Владиславу предстояла непростая задача. Он должен был найти ложную информацию в QR-кодах на футболках 20 статистов. На футболках были зашифрованы возраст и имена участников, но три пары участников поменялись футболками. Ребёнок вычислил этих людей за несколько минут, считав коды.


Шоу «Удивительные люди» выходит на телеканале «Россия 1» с 2016 года — его участники показывают свои уникальные способности, в которые обычному человеку сложно поверить. В финале шоу лучшие из лучших будут соревноваться за главный приз — 1 млн рублей. В конце программы зрительный зал проголосовал за победителя этого выпуска шоу. Владислав не смог пройти в финал. Также участники шоу борются за приз зрительских симпатий. Проголосовать за Владислава Шипулина можно на сайте проекта.


«При декодировании кодов Владислав проводил в уме большое количество математических операций на вычисление. Также потребовалась концентрация внимания, потому что было нужно считать не весь код, а его определённый фрагмент», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама Владислава Татьяна Шипулина. 


11-летний Владислав — обычный школьник из лицея № 9, но его родители уделяют большое внимание развитию ребёнка. Татьяна Шипулина открыла в 2015 году в Новосибирске школу для гениев «Эйн&Штейн», где развивают интеллектуальные способности детей в возрасте от 3 до 17 лет. Владислав занимается в этой школе с 9 лет — он тренирует память и учится быстро считать в уме.


«Влад увлекается программированием, криптографией, шифрованием. QR-кодами начал заниматься сам и продолжает двигаться в этом направлении», — поделилась собеседница. 



Сейчас Владислав прилагает максимум усилий для того, чтобы в следующем году начать учиться в одной из престижных школ Лондона. 


«Требования в школе очень высокие — математика должна быть на серьёзном уровне. С точки зрения языка он подготовлен — учит английский и испанский», — отметила мама мальчика.


Дополнительным бонусом станут и другие достижения сына. В десять лет Владислав в Москве стал чемпионом России по ментальной арифметике, а спустя полгода стал призёром чемпионата мира в Арабских Эмиратах, где было около четырёх тысяч участников.


Владислав — не единственный участник шоу «Удивительные люди» из Новосибирска. Также школу «Эйн&Штейн» на федеральном телевидении недавно представляла ученица четвёртого класса гимназии № 16 Валерия Пятько. Девочка также занимается ментальной арифметикой — она смогла провести в уме сложные вычисления. 


Татьяна отметила, что в её школе сейчас занимаются около тысячи человек. Детей учат по международным программам, которые связаны с развитием памяти и математических способностей. 


Идею открытия такой школы в Новосибирске девушка привезла из-за рубежа. При составлении математических программ Татьяна большей частью ориентировалась на азиатские стандарты, лингвистических — на британские, а при разработке программы по программированию применила американские наработки. 


«Информационная безопасность, хакерство, скоростная сборка кубика Рубика, английский язык — всё это у нас есть», — резюмировала собеседница. 


Дети из Новосибирска участвуют в федеральных телепроектах с завидным постоянством. Они показывают не только блестящие умственные способности, но и серьёзную физическую подготовку.


Одним из таких юных талантов стала 13-летняя гимнастка из Новосибирска Алина Писяч. Она прошла в полуфинал шоу талантов «Минута славы» на Первом канале, удивив жюри сложным цирковым номером на воздушной сетке, который она выполняла без страховки.

Прочтений: 13164
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (62)62
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено