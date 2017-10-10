Мальчик из Новосибирска научился читать QR-коды и попал в шоу «Удивительные люди»
Новосибирский школьник Владислав Шипулин поразил жюри на шоу «Удивительные люди» — мальчик смог в уме расшифровать два десятка QR-кодов.
Эфир программы вышел на телеканале «Россия 1» в минувшие выходные. Владиславу предстояла непростая задача. Он должен был найти ложную информацию в QR-кодах на футболках 20 статистов. На футболках были зашифрованы возраст и имена участников, но три пары участников поменялись футболками. Ребёнок вычислил этих людей за несколько минут, считав коды.
Шоу «Удивительные люди» выходит на телеканале «Россия 1» с 2016 года — его участники показывают свои уникальные способности, в которые обычному человеку сложно поверить. В финале шоу лучшие из лучших будут соревноваться за главный приз — 1 млн рублей. В конце программы зрительный зал проголосовал за победителя этого выпуска шоу. Владислав не смог пройти в финал. Также участники шоу борются за приз зрительских симпатий. Проголосовать за Владислава Шипулина можно на сайте проекта.
«При декодировании кодов Владислав проводил в уме большое количество математических операций на вычисление. Также потребовалась концентрация внимания, потому что было нужно считать не весь код, а его определённый фрагмент», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама Владислава Татьяна Шипулина.
11-летний Владислав — обычный школьник из лицея
«Влад увлекается программированием, криптографией, шифрованием. QR-кодами начал заниматься сам и продолжает двигаться в этом направлении», — поделилась собеседница.
Сейчас Владислав прилагает максимум усилий для того, чтобы в следующем году начать учиться в одной из престижных школ Лондона.
«Требования в школе очень высокие — математика должна быть на серьёзном уровне. С точки зрения языка он подготовлен — учит английский и испанский», — отметила мама мальчика.
Дополнительным бонусом станут и другие достижения сына. В десять лет Владислав в Москве стал чемпионом России по ментальной арифметике, а спустя полгода стал призёром чемпионата мира в Арабских Эмиратах, где было около четырёх тысяч участников.
Владислав — не единственный участник шоу «Удивительные люди» из Новосибирска. Также школу «Эйн&Штейн» на федеральном телевидении недавно представляла ученица четвёртого класса гимназии
Татьяна отметила, что в её школе сейчас занимаются около тысячи человек. Детей учат по международным программам, которые связаны с развитием памяти и математических способностей.
Идею открытия такой школы в Новосибирске девушка привезла из-за рубежа. При составлении математических программ Татьяна большей частью ориентировалась на азиатские стандарты, лингвистических — на британские, а при разработке программы по программированию применила американские наработки.
«Информационная безопасность, хакерство, скоростная сборка кубика Рубика, английский язык — всё это у нас есть», — резюмировала собеседница.
Дети из Новосибирска участвуют в федеральных телепроектах с завидным постоянством. Они показывают не только блестящие умственные способности, но и серьёзную физическую подготовку.
Одним из таких юных талантов стала 13-летняя гимнастка из Новосибирска Алина Писяч. Она прошла в полуфинал шоу талантов «Минута славы» на Первом канале, удивив жюри сложным цирковым номером на воздушной сетке, который она выполняла без страховки.
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Ольга Власова
Фото предоставлено Татьяной Шипулиной
Видео youtube.com, канал WeiT Media