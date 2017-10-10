Грузовику смяло кабину в аварии с фурой на трассе: водитель погиб

Водитель Mitsubishi въехал в фуру и погиб на месте
Водитель Mitsubishi въехал в фуру и погиб на месте

Утром 10 октября 34-летний водитель грузовика Mitsubishi Canter погиб, въехав в фуру на трассе в Краснозёрском районе Новосибирской области.


«В 5:55 на 279-м км автодороги К-17Р Новосибирск – Кочки – Павлодар водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Canter, при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение со стоящим грузовым автомобилем DAF», — описали аварию в отделе пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области.


В Госавтоинспекции уточнили, что DAF стоял у края проезжей части с включенной аварийной сигнализацией. Кроме того, его водитель выставил рядом знак аварийной остановки.


У Mitsubishi сильно смяло кабину, водитель погиб на месте. 



Ещё одна фура попала в смертельную аварию 1 октября на трассе в Барабинском районе: в грузовик врезалась выехавшая на «встречку» легковая «Тойота».

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