Грузовику смяло кабину в аварии с фурой на трассе: водитель погиб

Водитель Mitsubishi въехал в фуру и погиб на месте

Утром 10 октября 34-летний водитель грузовика Mitsubishi Canter погиб, въехав в фуру на трассе в Краснозёрском районе Новосибирской области.





«В 5:55 на 279-м км автодороги К-17Р Новосибирск – Кочки – Павлодар водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Canter, при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение со стоящим грузовым автомобилем DAF», — описали аварию в отделе пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области.







В Госавтоинспекции уточнили, что DAF стоял у края проезжей части с включенной аварийной сигнализацией. Кроме того, его водитель выставил рядом знак аварийной остановки.







У Mitsubishi сильно смяло кабину, водитель погиб на месте.











Ещё одна фура попала в смертельную аварию 1 октября на трассе в Барабинском районе: в грузовик врезалась выехавшая на «встречку» легковая «Тойота».