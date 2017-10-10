Видео: гол «Сибири» в казанском матче вошёл в число лучших за неделю
Континентальная хоккейная лига опубликовала итоги седьмой игровой недели и назвала десять лучших голов — среди них оказался гол нападающего «Сибири» Вячеслава Основина.
«Сибирь» 2 октября играла в Казани с командой «Ак Барс». Матч закончился со счётом 3:2 в пользу казанской команды. Вячеслав Основин забил гол на 17-й минуте игры, когда новосибирские хоккеисты остались в большинстве из-за удаления игрока «Ак Барса». Новосибирец открыл счёт в матче. Гол попал на четвёртую строчку рейтинга.
«Шикарный сольный проход Основина в зону "Ак Барса" и обыгрыш вратаря на паузе!» — говорится в тексте онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».
Во втором периоде счёт сравнялся: хозяева забили гол на 31-й минуте матча. На 33-й минуте казанцы снова поразили ворота новосибирского клуба.
Не удалось «Сибири» отыграться и в третьей двадцатиминутке, на 51-й минуте нападающий «Ак Барса» Дмитрий Архипов забил третью шайбу в ворота «Сибири». Спустя пять минут новосибирские хоккеисты сократили разрыв: на 56-й минуте игры Сергей Коньков поразил ворота соперника, установив окончательный счёт матча.
Ворота новосибирской команды защищал Александр Салак.
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Ольга Власова
Скриншот khl.ru
Видео khl.ru