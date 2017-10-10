ТРЦ «Аура» эвакуировали по тревоге
Утром 10 октября посетителей и сотрудников новосибирского ТРЦ «Аура» эвакуировали из здания.
Сообщения об эвакуации появились в соцсетях в десятом часу утра.
«В ТРЦ "Аура" прошла плановая эвакуация арендаторов и сотрудников в рамках пожарных учений. Были отработаны правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — объяснили в торгово-развлекательном центре.
В «Ауре» уточнили, что эвакуация началась в 9:10. Всего из здания вывели более 300 человек, в том числе немногочисленных посетителей.
Массовые эвакуации из общественных зданий в Новосибирске в последнее время случаются регулярно. В большинстве случаев они связаны с сообщениями о бомбах. 28 сентября полицейским пришлось эвакуировать школы и университеты, кинотеатр «Победа», железнодорожную станцию Сеятель, автовокзал и аэропорт Толмачёво, крупные торговые центры, в том числе «Ауру» — НГС.НОВОСТИ следили за происходящим в режиме онлайн. А вчера в Новосибирске эвакуировали несколько школ.
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Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова