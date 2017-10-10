Новый губернатор Травников уволил всех министров
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об отставке правительства.
Постановление Андрей Травников подписал 9 октября, сообщили в пресс-службе правительства области.
«Объявить об отставке правительства Новосибирской области. Правительству Новосибирской области продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава правительства Новосибирской области», — говорится в постановлении.
В пресс-службе правительства объяснили, что по закону Новосибирской области «О системе исполнительных органов государственной власти Новосибирской области» срок полномочий заместителей председателя правительства и министров ограничен сроком полномочий действующего губернатора.
Андрей Травников, малоизвестный в Сибири политик, меньше года был мэром Вологды, до этого — заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе и вице-губернатором Вологодской области. НГС.НОВОСТИ подробно узнали у местных экспертов, чего новосибирцам ждать от нового губернатора. А вчера новосибирские чиновники встретили нового губернатора аплодисментами.
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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова