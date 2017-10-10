Водители застряли в утренней пробке из-за аварий на Коммунальному мосту

К половине девятого утра пробки на дорогах достигли 7-балльного уровня

Новосибирские водители встретили утро 10 октября в крупных пробках, очереди из машин растянулись по улице Большевистской, проспекту Карла Маркса и Коммунальному мосту.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, к 8:30 ситуация общая загруженность новосибирских дорог оценивалась на 7 баллов. На левом берегу наиболее загруженными выглядели площадь Труда и подъезды к ней по улицам Станиславского, Ватутина и Широкой. Ситуацию усугубили три ДТП — два из них произошли возле парка Кирова, ещё одно — в районе вокзала «Новосибирск Западный».







Также на карте Яндекс.Пробок отмечены два ДТП на подъезде к площади Энергетиков по улице Станционной со стороны остановки «Музыкальная школа».







Левый берег сковали серьёзные пробки





Сложной выглядела ситуация на участке улицы Немировича-Данченко от улицы Ватутина по направлению к Коммунальному мосту. На самом мосту отмечено сразу четыре ДТП: скорость автомобильной очереди в сторону правого берега упала до 3 км/ч. Также в красный цвет окрашены въезды на Коммунальный мост со стороны улицы Блюхера и проспекта Карла Маркса.







Затор на Коммунальном мосту





Загруженными оказались Октябрьская магистраль и улица Кирова по направлению в центр города. А самый длинный затор по традиции растянулся по улице Большевистской — от Бугринского моста в сторону Речного вокзала. Чтобы проехать этот участок, водители вынуждены снижать скорость до 10 км/ч.





Чтобы попасть на работу вовремя, новосибирским водителям стоит учесть перекрытия на некоторых участках. Например, со вчерашнего дня стало сложнее проехать по проспекту Дзержинского — теплоэнергетики сузили дорогу рядом с остановкой «Ползунова».