Водители застряли в утренней пробке из-за аварий на Коммунальному мосту

К половине девятого утра пробки на дорогах достигли 7-балльного уровня
К половине девятого утра пробки на дорогах достигли 7-балльного уровня

Новосибирские водители встретили утро 10 октября в крупных пробках, очереди из машин растянулись по улице Большевистской, проспекту Карла Маркса и Коммунальному мосту.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, к 8:30 ситуация общая загруженность новосибирских дорог оценивалась на 7 баллов. На левом берегу наиболее загруженными выглядели площадь Труда и подъезды к ней по улицам Станиславского, Ватутина и Широкой. Ситуацию усугубили три ДТП — два из них произошли возле парка Кирова, ещё одно — в районе вокзала «Новосибирск Западный».


Также на карте Яндекс.Пробок отмечены два ДТП на подъезде к площади Энергетиков по улице Станционной со стороны остановки «Музыкальная школа».


Левый берег сковали серьёзные пробки
Левый берег сковали серьёзные пробки


Сложной выглядела ситуация на участке улицы Немировича-Данченко от улицы Ватутина по направлению к Коммунальному мосту. На самом мосту отмечено сразу четыре ДТП: скорость автомобильной очереди в сторону правого берега упала до 3 км/ч. Также в красный цвет окрашены въезды на Коммунальный мост со стороны улицы Блюхера и проспекта Карла Маркса.


Затор на Коммунальном мосту
Затор на Коммунальном мосту


Загруженными оказались Октябрьская магистраль и улица Кирова по направлению в центр города. А самый длинный затор по традиции растянулся по улице Большевистской — от Бугринского моста в сторону Речного вокзала. Чтобы проехать этот участок, водители вынуждены снижать скорость до 10 км/ч. 


Чтобы попасть на работу вовремя, новосибирским водителям стоит учесть перекрытия на некоторых участках. Например, со вчерашнего дня стало сложнее проехать по проспекту Дзержинского — теплоэнергетики сузили дорогу рядом с остановкой «Ползунова».

Прочтений: 7472
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (62)62
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено