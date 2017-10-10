«Работает эвакуатор»: на Затулинке стало меньше мест для парковки
Власти Новосибирска объявили о том, что запретят водителям парковаться на участке улицы Зорге рядом с конечной остановкой «Полевая».
«С 1 ноября запрещается остановка транспорта на участке улице Зорге в районе здания № 275», - сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.
В этом месте установят дорожные знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор».
В мэрии пояснили, что парковку запрещают ради того, чтобы по этой улице можно было свободно и безопасно проехать. Власти рассчитывают на то, что после установки знаков горожане перестанут бросать машины на проезжей части и газоне, а водители маршрутных автобусов не будут устраивать долгие «отстои» на остановке.
Ранее городские власти запретили водителям останавливаться на участках двух улиц в районе станции метро «Октябрьская».
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Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)