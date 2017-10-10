Новый губернатор пообещал построить ледовый дворец в срок

Андрей Травников прибыл в Новосибирск в ночь на 9 октября

9 октября, во время интервью для телеканала «Россия 24», временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников пообещал построить ледовый дворец в Новосибирске в срок.





По словам главы области, решать вопрос о строительстве ледового дворца нужно в ближайшее время.





«Я действительно болельщик, хоккейный болельщик. Но не могу похвастаться регулярным посещением матчей. Но тем не менее, надеюсь, что в ближайшем времени я на игру "Сибири" схожу обязательно. По поводу стадиона — да, предстоит решать эту задачу. Вы правильно всё сказали, уже достаточно глубокая проработка по этому проекту. Есть поручение президента. Федеральный центр ждёт от Новосибирской области реализации этого проекта. Это один из вопросов, который придётся решать в ближайшее время и находить компромиссное решение, для того чтобы стадион, ледовый дворец, в Новосибирске появился в срок», — сказал Андрей Травников во время интервью.





Андрей Травников, малоизвестный в Сибири политик, меньше года был мэром Вологды, до этого — заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе и вице-губернатором Вологодской области. До прихода на госслужбу Травников работал на Череповецком металлургическом комбинате. НГС.НОВОСТИ подробно узнали у местных экспертов, чего новосибирцам ждать от нового губернатора.