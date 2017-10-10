На набережной Оби зажгли фонари: власти назвали новую дату открытия

Открытие пройдёт в 14:00

Михайловскую набережную в Новосибирске подготовили к сдаче после масштабной реконструкции — сегодня зажгли огни новых фонарей.







Открытие набережной запланировано на 26 октября.





«Приглашаем всех 26-го октября на открытие Михайловской набережной! Фонари уже зажглись! Осталось установить лавочки и урны!» — сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.





Сейчас набережная закрыта для посетителей, её готовят к открытию после ремонта, которое планировали на 15 октября.





В ночь на 6 октября вандалы вырвали на набережной две новые яблони, которые были высажены накануне.