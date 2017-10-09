Жители 10 домов в Кировском районе остались без горячей воды и отопления

Всего под отключение попало около 10 домов

9 октября в домах по улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска пропали отопление и горячая вода.







По словам местных жителей, за последнюю неделю это уже третье отключение воды и отопления.





«Кировский район опять без горячей воды и отопления. Отключение проводилось в четверг, 5 октября, с 17 часов до 15 часов 6 октября. Сегодня опять отключили горячую воду и отопление с 18 часов до неустановленного времени. При этом уже больше недели по всему Затулинскому жилмассиву разрыты ямы и валит пар», — пожаловалась корреспонденту НГС.НОВОСТИ местная жительница Татьяна.







По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», отключение вызвано аварией. Всего под отключение попало около 10 домов.









В Новосибирске аварийные отключения случаются регулярно. В конце сентября без электричества осталось почти 400 домов рядом с Заельцовским бором.