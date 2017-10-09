Спортсменка из Новосибирска завоевала «серебро» на чемпионате мира по ММА

Золото выиграла спортсменка из Китая

На чемпионате мира по ММА в Астане жительница Новосибирска Екатерина Старых завоевала «серебро».







Всего в турнире приняли участие 150 спортсменов из 30 стран мира. Соревнования среди женщин проходили впервые.





«Впервые проходили соревнования среди женщин. Подготовились, знали, что нас ждёт, все шло по плану до последнего момента, пока судьи не подняли руку китаянки. О соревнованиях нам сообщили за месяц, времени на подготовку было мало. Катя заняла второе место, третье — девочка из Читы. Катя выигрывала бой по двум раундам. Мы были шокированы, вся наша делегация была в шоке, когда победу отдали Китаю. Мы подали апелляцию на рассмотрение, надеемся, что чего-то добьемся. Но после боя люди подходили, поздравляли Катю с победой, они понимали, что победила по факту она», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ тренер спортсменки Рустам Катран.





По словам Рустама, пока никаких планов на будущее нет.





«Пока не знаем, где будем выступать дальше, может быть, будут какие-то приглашения, пока с Катей особо не обсуждали это», — резюмировал тренер Екатерины.







В целом национальная сборная России триумфально выступила на соревнованиях, забрав 7 из 8 золотых медалей в соревнованиях среди мужчин.





Спортсмены из Новосибирска часто становятся призёрами соревнования. 30 сентября в Екатеринбурге завершился международный турнир по единоборствам «Честный бой 4». Победу в борьбе одержал спортсмен из Новосибирска Максим Сульгин.