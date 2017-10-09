Глава района получил условный срок за оставленный без чистой воды город





Виктору Функу дали четыре года условно

Суд вынес приговор бывшему главе Куйбышевского района Виктору Функу, которого обвиняли в превышении должностных полномочий.





Куйбышевский районный суд сегодня, 9 октября, признал 60-летнего экс-чиновника виновным в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Также Функа лишили права занимать руководящие должности в органах госвласти и местного самоуправления.





«В результате ненадлежащего исполнения главой муниципалитета возложенных на него обязанностей население города Куйбышева численностью более 42 тысяч человек при пользовании услугами ЖКХ не было обеспечено водой надлежащего качества. Установленная в ходе расследования сумма материального ущерба превышает 103 млн рублей», — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по НСО.







В общей сложности в 2007–2009 годах район получил от государства на реконструкцию насосно-фильтровальной станции более 120 млн рублей. Но работы так и не были проведены. Материальный ущерб в размере 94 млн рублей Виктор Функ не возместил, добавили в пресс-службе прокуратуры НСО.





Приговор Функу в силу не вступил.





По этому делу также проходит 59-летний заместитель главы администрации Куйбышевского района Валерий Конев. Он также обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, Конев был начальником управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта и был ответственным за проведение работ и исполнение функций заказчика-застройщика при реконструкции станции.