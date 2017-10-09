ЗСЖД объявила об изменениях в расписании электричек из Новосибирска

Расписание нескольких электричек изменится из-за ремонта пути 
Расписание нескольких электричек изменится из-за ремонта пути 

ЗСЖД объявила об изменении в расписании пригородных поездов — причиной станут ремонтные работы на путях. 


«Расписание пригородных электропоездов изменится с 11 по 13 октября и 15 октября», — сообщили в пресс-службе ЗСЖД. 


Так, 11, 13 и 15 октября электропоезд № 6425 «Ояш – Новосибирск» будет отправляться со станции Ояш в 05:25 (на 5 минут позже), далее курсирование по расписанию на 1–5 минут позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 07:01 (на 1 минуту позже).


12 октября изменится расписание пригородных поездов:


№ 6808 «Тогучин – Новосибирск», курсирование на 17 минут позже, отправление со станции Тогучин в 12:21, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:56;


№ 6814 «Тогучин – Новосибирск», курсирование на 22 минут позже, отправление со станции Тогучин в 17:05, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:40.


Напомним, ЗСЖД с октября перешла на зимнее расписание. В связи с этим произошла отмена около 20 пригородных поездов в районные центры.  

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