ЗСЖД объявила об изменениях в расписании электричек из Новосибирска

Расписание нескольких электричек изменится из-за ремонта пути

ЗСЖД объявила об изменении в расписании пригородных поездов — причиной станут ремонтные работы на путях.





«Расписание пригородных электропоездов изменится с 11 по 13 октября и 15 октября», — сообщили в пресс-службе ЗСЖД.







Так, 11, 13 и 15 октября электропоезд № 6425 «Ояш – Новосибирск» будет отправляться со станции Ояш в 05:25 (на 5 минут позже), далее курсирование по расписанию на 1–5 минут позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 07:01 (на 1 минуту позже).







12 октября изменится расписание пригородных поездов:







– № 6808 «Тогучин – Новосибирск», курсирование на 17 минут позже, отправление со станции Тогучин в 12:21, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:56;







– № 6814 «Тогучин – Новосибирск», курсирование на 22 минут позже, отправление со станции Тогучин в 17:05, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:40.





Напомним, ЗСЖД с октября перешла на зимнее расписание. В связи с этим произошла отмена около 20 пригородных поездов в районные центры.