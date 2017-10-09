ЗСЖД объявила об изменениях в расписании электричек из Новосибирска
ЗСЖД объявила об изменении в расписании пригородных поездов — причиной станут ремонтные работы на путях.
«Расписание пригородных электропоездов изменится с 11 по 13 октября и 15 октября», — сообщили в пресс-службе ЗСЖД.
Так, 11, 13 и 15 октября электропоезд
12 октября изменится расписание пригородных поездов:
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Напомним, ЗСЖД с октября перешла на зимнее расписание. В связи с этим произошла отмена около 20 пригородных поездов в районные центры.
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Ольга Власова
Фото Екатерины Калиневич