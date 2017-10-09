На улице Никитина консольные опоры загородили светофоры
В Новосибирске рабочие установили консольные опоры со знаками пешеходного перехода прямо перед светофорами — их стало не видно пешеходам.
Фотографиями с консольными опорами «Пешеходный переход» на перекрёстке улиц Воинская и Никитина с редакцией НГС.НОВОСТИ поделился читатель по имени Виктор. Он рассказал, что сделал фото сегодня, 9 октября, утром.
«Наверное, после установки опор должны были перевесить светофоры, а может, и не собирались», — предположил мужчина.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправил запрос в мэрию Новосибирска и попросил прокомментировать установку опор.
Консольные опоры — это металлические конструкции, которые держат знаки над проезжей частью. Их устанавливают на напряжённых участках дорог, где больше одной полосы в одну сторону движения, пояснили ранее в ГИБДД. Завершить установку нескольких десятков таких опор в Новосибирске планируется к ноябрю. Ранее НГС.НОВОСТИ публиковали список мест, где появятся такие дорожные знаки.
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Ольга Власова
Фото предоставлены читателем