На улице Никитина консольные опоры загородили светофоры

При переходе дороги табло светофора полностью загораживает консольная опора

В Новосибирске рабочие установили консольные опоры со знаками пешеходного перехода прямо перед светофорами — их стало не видно пешеходам.





Фотографиями с консольными опорами «Пешеходный переход» на перекрёстке улиц Воинская и Никитина с редакцией НГС.НОВОСТИ поделился читатель по имени Виктор. Он рассказал, что сделал фото сегодня, 9 октября, утром.





«Наверное, после установки опор должны были перевесить светофоры, а может, и не собирались», — предположил мужчина.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправил запрос в мэрию Новосибирска и попросил прокомментировать установку опор.







С другой стороны дороги светофор тоже едва выглядывает из-за столба





Консольные опоры — это металлические конструкции, которые держат знаки над проезжей частью. Их устанавливают на напряжённых участках дорог, где больше одной полосы в одну сторону движения, пояснили ранее в ГИБДД. Завершить установку нескольких десятков таких опор в Новосибирске планируется к ноябрю. Ранее НГС.НОВОСТИ публиковали список мест, где появятся такие дорожные знаки.

