Троллейбус с «Тойотой» попали в ДТП на проспекте Димитрова и собрали пробку


После аварии в больницу попала пассажирка троллейбуса
После аварии в больницу попала пассажирка троллейбуса

Вечером 9 октября в центре Новосибирска троллейбус и «Тойота» собрали пробку, устроив ДТП на проспекте Димитрова возле ЦУМа.


Происшествие случилось на перекрёстке проспекта Димитрова с Вокзальной магистралью. Как сообщают очевидцы, около 18:30 троллейбус № 2 стоял посреди перекрёстка, рядом находились машины полиции, реанимации, возле троллейбуса стояла также легковая машина.


Внутри салона были автоинспекторы.


«Произошло ДТП — "Тойота Премио" с троллейбусом. Они двигались с параллельным поворотом с Вокзальной магистрали на проспект Димитрова. Вина уточняется. В результате ДТП бабушка упала, предварительно, у неё сотрясение головного мозга», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


«Тойота» и троллейбус не поделили перекрёсток
«Тойота» и троллейбус не поделили перекрёсток


По информации сервиса Яндекс.Пробки, на перекрёстке собрался затор, скорость на некоторых участках упала до 3 км/ч.


Пробка на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова
Пробка на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова


В конце прошлой недели НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом ДТП с общественным транспортом — 6 октября на улице Учительской в Калининском районе Новосибирска столкнулись трамвай № 11 и маршрутка № 30.

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