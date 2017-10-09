Троллейбус с «Тойотой» попали в ДТП на проспекте Димитрова и собрали пробку





После аварии в больницу попала пассажирка троллейбуса

Вечером 9 октября в центре Новосибирска троллейбус и «Тойота» собрали пробку, устроив ДТП на проспекте Димитрова возле ЦУМа.





Происшествие случилось на перекрёстке проспекта Димитрова с Вокзальной магистралью. Как сообщают очевидцы, около 18:30 троллейбус № 2 стоял посреди перекрёстка, рядом находились машины полиции, реанимации, возле троллейбуса стояла также легковая машина.





Внутри салона были автоинспекторы.





«Произошло ДТП — "Тойота Премио" с троллейбусом. Они двигались с параллельным поворотом с Вокзальной магистрали на проспект Димитрова. Вина уточняется. В результате ДТП бабушка упала, предварительно, у неё сотрясение головного мозга», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.





«Тойота» и троллейбус не поделили перекрёсток





По информации сервиса Яндекс.Пробки, на перекрёстке собрался затор, скорость на некоторых участках упала до 3 км/ч.





Пробка на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова



