Троллейбус с «Тойотой» попали в ДТП на проспекте Димитрова и собрали пробку
Вечером 9 октября в центре Новосибирска троллейбус и «Тойота» собрали пробку, устроив ДТП на проспекте Димитрова возле ЦУМа.
Происшествие случилось на перекрёстке проспекта Димитрова с Вокзальной магистралью. Как сообщают очевидцы, около 18:30 троллейбус
Внутри салона были автоинспекторы.
«Произошло ДТП — "Тойота Премио" с троллейбусом. Они двигались с параллельным поворотом с Вокзальной магистрали на проспект Димитрова. Вина уточняется. В результате ДТП бабушка упала, предварительно, у неё сотрясение головного мозга», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
По информации сервиса Яндекс.Пробки, на перекрёстке собрался затор, скорость на некоторых участках упала до 3 км/ч.
В конце прошлой недели НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом ДТП с общественным транспортом — 6 октября на улице Учительской в Калининском районе Новосибирска столкнулись трамвай
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Елена Громкова
Фото Анны Богдановой (1, 2), скриншот yandex.ru/maps (3)