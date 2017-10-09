Не так митинговал: активиста задержали после акции в Первомайском сквере

После пикета в Первомайском сквере его участники прошли по улице Ленина
После пикета в Первомайском сквере его участники прошли по улице Ленина

Новосибирский штаб Навального сообщил о задержании своего руководителя Сергея Бойко — его доставили в отдел полиции «Центральный».


«Задержали сегодня около 17:00. Предполагаем, что из-за субботнего пикета, он не был согласован с мэрией», — сообщили НГС.НОВОСТИ в новосибирском штабе Алексея Навального.


Бойко, по данным штаба, вменяют ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), добавили в штабе. За это ему может грозить штраф от 20 до 35 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или административный арест на срок до 10 суток.


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что пока не владеют информацией о задержании.


Акция в поддержку Алексея Навального проходила в Первомайском сквере вечером 7 октября. По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, там собралось около 300 человек. После митинга в сквере собравшиеся прошли по улице Ленина.

Прочтений: 3595
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (89)89
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено