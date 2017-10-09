Не так митинговал: активиста задержали после акции в Первомайском сквере

После пикета в Первомайском сквере его участники прошли по улице Ленина

Новосибирский штаб Навального сообщил о задержании своего руководителя Сергея Бойко — его доставили в отдел полиции «Центральный».







«Задержали сегодня около 17:00. Предполагаем, что из-за субботнего пикета, он не был согласован с мэрией», — сообщили НГС.НОВОСТИ в новосибирском штабе Алексея Навального.





Бойко, по данным штаба, вменяют ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), добавили в штабе. За это ему может грозить штраф от 20 до 35 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или административный арест на срок до 10 суток.







В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что пока не владеют информацией о задержании.





Акция в поддержку Алексея Навального проходила в Первомайском сквере вечером 7 октября. По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, там собралось около 300 человек. После митинга в сквере собравшиеся прошли по улице Ленина.