Грузовик зацепил автостопщика на трассе: мужчина погиб, водитель объявлен в розыск

На месте происшествия

Госавтоинспекция Новосибирской области попросила помочь в поисках водителя, который насмерть сбил пешехода на вечерней трассе и уехал с места ДТП.







«Автомобиль скрылся в сторону города Новосибирска», — сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области.







В Госавтоинспекции пояснили, что авария произошла 8 октября в 21:40 на 55-м километре автодороги К-19р (Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий), недалеко от села Карпысак Тогучинского района. Под машину попал 37-летний житель Белово, который шёл по дороге со стороны Новосибирска в направлении Кемеровской области.







В ГИБДД сообщили, что мужчину, вероятнее всего, задел грузовик. Несмотря на то, что удар был касательным, мужчина получил серьёзные травмы и умер на месте.







«Работник расположенного неподалёку кафе пояснил, что [незадолго до трагедии] этот мужчина заходил, просил, чтобы довезли его до Новокузнецка. Сообщил, что двигается из Новосибирска», — уточнили в ГИБДД. Автоинспекторы предполагают, что мужчина передвигался на попутках.







Свидетелей ДТП автоинспекторы просят позвонить по телефонам: 8(383) 220-70-77 или 232-13-00.







Двумя неделями ранее похожая авария произошла в Кировском районе Новосибирска: водитель Honda HR-V сбил 7-летнюю девочку в 14-м Бронном переулке и уехал с места ДТП. Девочка попала в больницу с серьёзными травмами, а её мать взялась за поиски очевидцев.