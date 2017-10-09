Над Новосибирском пронесётся три метеорных потока за месяц





Пролетающий метеор, снятый над Новосибирском в прошлом году

В октябре любители астрономии смогут увидеть три метеорных потока в небе над Новосибирском.





«Самый интенсивный поток с романтическим названием Дракониды — это пылевой след кометы Джакобини-Циннера. Максимум потока пришёлся на 8–9 октября, но метеоры видны вплоть до 20 октября», — рассказал НГС.НОВОСТИ замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.







«Звёзды падают» всю ночь, но лучше всего поток видно в предутренние часы. Увидеть можно до 10–12 метеоров за ночь, смотреть нужно на созвездие Дракона, подняв голову вверх.







«В конце недели силу начнёт набирать поток Орионидов — одно из самых ярких и красочных событий астрономической осени, связанное с известной всем кометой Галлея. Максимум потока ожидается к 21–22 октября: до 20–25 метеоров в час», — пояснил Илья Орлов и добавил, что поток будет хорошо видно в утренние часы на южной части неба.







Третий метеорный поток будет довольно слабым, но новосибирцы тоже смогут его увидеть с 14 по 24 октября по утрам высоко над горизонтом на юге. «Метеоры Эпсилон-Геминидов кажутся вылетающими из созвездия Близнецов примерно в темпе 1–2 метеоров в час», — говорит Илья Орлов.







Один из последних метеорных потоков, который смогли наблюдать любители звёздного неба в Новосибирске, был в августе. Интенсивность метеорного потока Персеиды доходила до 100 метеоров в час, лучше всего было наблюдать звездопад за городом.

