Хозяйка подстреленного самоеда получила штраф за собаку без намордника

Женщина выгуливала самоеда без поводка и намордника

Жительницу Новосибирска оштрафовали за выгул самоедской лайки без поводка и намордника после того, как собака попала под обстрел в лесу Академгородка.







«Это собака абсолютно безопасной для человека породы. У нас намордника вообще в принципе нет, мы никогда им не пользуемся, в этом нет никакого смысла. Мы в лес специально ходим, чтобы собака могла побегать. Порода ездовая, ему нужно много движения», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ одна из владелиц самоеда Тиши Ася Аникина.







Аникина пояснила, что штраф получила её мать, которая днём 24 марта гуляла с собакой. В тот день женщина с псом шла в сторону угла проспекта Академика Лаврентьева и улицы Пирогова, а мужчина с детской коляской на полозьях гулял по другой, перпендикулярно расположенной просеке. Когда Тиша забежал вперёд, мужчина крикнул, чтобы женщина взяла собаку на поводок. Собака медленно побежала в сторону хозяйки и мужчины с коляской, тогда он достал травматическое оружие и выстрелил в самоеда. Собака пригнулась к земле, заскулила. Затем мужчина подошёл ближе и выстрелил псу в упор в морду.







У Тиши оказалась разорвана ноздря, кроме того, прохожий ранил его в десну. Собаку увезли в ветеринарную клинику, где врачи вытащили пулю, рассказывала владелица пса.





После хозяева самоеда обратились в полицию, чтобы добиться наказания для стрелка. «А он подал заявление на мою маму в связи с тем, что она выгуливала собаку без поводка. Тому заявлению, которое мы на него подали, хода не дали — посчитали, якобы у него самооборона, с него взятки гладки. Хотя собака на него не нападала», — описала ситуацию Ася Аникина.



В мае административная комиссия Советского района оштрафовала маму Аси на 1000 рублей за «вывод собак в общественные места без поводка и (или) намордника». Но владельцы собаки не согласились с этим решением, так как считают, что их собака неопасна для окружающих, а лес не считается общественным местом.







Защитник женщины попытался оспорить постановление о штрафе в Советском районном суде, но судья оставила жалобу без удовлетворения. Такую же позицию занял и облсуд: на прошлой неделе он оставил решение районного суда в силе.







«Суд не принял во внимание доводы хозяйки животного, посчитав, что она выгуливала собаку без поводка и намордника в общественном месте — в лесопарковой зоне в районе нового корпуса НГУ по улице Пирогова (примерно 800 метров от здания), находящейся рядом с лыжным домиком <…>. Через указанную территорию пролегают тропинки для передвижения людей. Зона оборудована лыжней, находится в шаговой доступности от жилой застройки, что позволяет использовать её для прогулок», — сообщили в пресс-службе Новосибирского областного суда.







Мужчина выстрелил самоеду в морду









Как уточнила Ася Аникина, семья не согласна с этим решением и продолжит добиваться справедливости через суды. «Конечно, 1000 рублей — такая символическая сумма, но сам факт! Суд считает, что лес — это место общественное, потому что люди туда могут добраться. По такой логике космос тоже является общественным местом, потому что там космонавты на МКС летают», — иронизирует Ася Аникина.







По её словам, пострадавший от выстрелов Тиша чувствует себя хорошо. От потрясения он давно оправился, но шрам от выстрела на морде остался.





После случая с Тишей собачники Академгородка не раз сталкивались с мужчиной, который угрожал их питомцам пистолетом в лесу возле НГУ. В итоге жители даже стали устраивать рейды, чтобы поймать охотника на собак.

