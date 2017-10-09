Хозяйка подстреленного самоеда получила штраф за собаку без намордника

Женщина выгуливала самоеда без поводка и намордника
Женщина выгуливала самоеда без поводка и намордника

Жительницу Новосибирска оштрафовали за выгул самоедской лайки без поводка и намордника после того, как собака попала под обстрел в лесу Академгородка.


«Это собака абсолютно безопасной для человека породы. У нас намордника вообще в принципе нет, мы никогда им не пользуемся, в этом нет никакого смысла. Мы в лес специально ходим, чтобы собака могла побегать. Порода ездовая, ему нужно много движения», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ одна из владелиц самоеда Тиши Ася Аникина.


Аникина пояснила, что штраф получила её мать, которая днём 24 марта гуляла с собакой. В тот день женщина с псом шла в сторону угла проспекта Академика Лаврентьева и улицы Пирогова, а мужчина с детской коляской на полозьях гулял по другой, перпендикулярно расположенной просеке. Когда Тиша забежал вперёд, мужчина крикнул, чтобы женщина взяла собаку на поводок. Собака медленно побежала в сторону хозяйки и мужчины с коляской, тогда он достал травматическое оружие и выстрелил в самоеда. Собака пригнулась к земле, заскулила. Затем мужчина подошёл ближе и выстрелил псу в упор в морду.


У Тиши оказалась разорвана ноздря, кроме того, прохожий ранил его в десну. Собаку увезли в ветеринарную клинику, где врачи вытащили пулю, рассказывала владелица пса. 


После хозяева самоеда обратились в полицию, чтобы добиться наказания для стрелка. «А он подал заявление на мою маму в связи с тем, что она выгуливала собаку без поводка. Тому заявлению, которое мы на него подали, хода не дали — посчитали, якобы у него самооборона, с него взятки гладки. Хотя собака на него не нападала», — описала ситуацию Ася Аникина.


В мае административная комиссия Советского района оштрафовала маму Аси на 1000 рублей за «вывод собак в общественные места без поводка и (или) намордника». Но владельцы собаки не согласились с этим решением, так как считают, что их собака неопасна для окружающих, а лес не считается общественным местом. 


Защитник женщины попытался оспорить постановление о штрафе в Советском районном суде, но судья оставила жалобу без удовлетворения. Такую же позицию занял и облсуд: на прошлой неделе он оставил решение районного суда в силе.


«Суд не принял во внимание доводы хозяйки животного, посчитав, что она выгуливала собаку без поводка и намордника в общественном месте — в лесопарковой зоне в районе нового корпуса НГУ по улице Пирогова (примерно 800 метров от здания), находящейся рядом с лыжным домиком <…>. Через указанную территорию пролегают тропинки для передвижения людей. Зона оборудована лыжней, находится в шаговой доступности от жилой застройки, что позволяет использовать её для прогулок», — сообщили в пресс-службе Новосибирского областного суда.


Мужчина выстрелил самоеду в морду
Мужчина выстрелил самоеду в морду


Как уточнила Ася Аникина, семья не согласна с этим решением и продолжит добиваться справедливости через суды. «Конечно, 1000 рублей — такая символическая сумма, но сам факт! Суд считает, что лес — это место общественное, потому что люди туда могут добраться. По такой логике космос тоже является общественным местом, потому что там космонавты на МКС летают», — иронизирует Ася Аникина.

 

По её словам, пострадавший от выстрелов Тиша чувствует себя хорошо. От потрясения он давно оправился, но шрам от выстрела на морде остался.


После случая с Тишей собачники Академгородка не раз сталкивались с мужчиной, который угрожал их питомцам пистолетом в лесу возле НГУ. В итоге жители даже стали устраивать рейды, чтобы поймать охотника на собак.

Прочтений: 10904
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (259)259
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено